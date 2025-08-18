Inmigrantes en Long Beach reciben mayor respaldo frente a las redadas

Funcionarios de la ciudad de Long Beach anunciaron la denominada “Acta de Valores” con el propósito de elevar la protección a la comunidad inmigrante y evitar que los agentes federales detengan a personas en edificios y áreas privadas.

La medida representa un avance en la protección de los inmigrantes ante los operativos de agencias federales que se intensificaron desde el 6 de junio en el área de Los Ángeles y el sur de California.

Por ese motivo, los empleados de la ciudad de Long Beach reciben una capacitación para poder llevar a cabo estas funciones.

“Muéstranos tus papeles”, va a ser la frase que escucharán los agentes federales cuando intenten ingresar en algunas propiedades de la ciudad, aseguró el alcalde de Long Beach, Rex Richardson, tras la aprobación de la medida por parte del concejo municipal.

“Bajo los nuevos protocolos establecidos, vamos a revertir la pregunta a los agentes para que muestren órdenes de aprehensión, o de cateo, requeridas bajo las leyes estatales y federales“, dijo el director de política de Long Beach, Paul Barragán-Monge.

Se informó que esta semana se reparten los bosquejos de los letreros que serán instalados con el mensaje: “No se permite el ingreso” acompañado por una mano roja.

Los letreros se instalarán en los edificios y en zonas de la ciudad que son consideradas no públicas, como centros de salud y oficinas de la alcaldía.

“Como residente de esta ciudad, yo, al igual que mis hijos y mi comunidad, me siento con miedo“, expresó Verónica Valdovines, residente de Long Beach.

La ciudad informó que más de 6,000 trabajadores y contratistas son capacitados para hacer respetar la nueva política, y los funcionarios que no la hagan cumplir pueden ser disciplinados, o incluso, despedidos.

“Long Beach, siendo la primera ciudad, sería un gran ejemplo para otras ciudades“, consideró Kevin Alcaraz, propietario de un negocio que ha sido afectado por los operativos de inmigración.

Además, la ciudad también comenzó con talleres de capacitación para que los negocios puedan obtener una certificación de “lugar seguro”, con lo que podrán colocar letreros en sus establecimientos para hacer saber a los inmigrantes que se conocen sus derechos.

Con la iniciativa que impulsa la ciudad de Long Beach, Alcaraz confió en que le pueda permitir recuperar a la clientela que ha perdido desde que iniciaron las redadas de inmigración el 6 de junio.

“Uno como latino, inmigrante, se va a sentir más cómodo de ir a lugares públicos“, agregó Alcaraz.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, advirtió la semana pasada a 32 ciudades santuario que deben respetar las políticas federales, y si no lo hacen amenazó con que habrá consecuencias.

Funcionarios de Long Beach dijeron que la ciudad no está en la lista de las entidades notificadas, pero aseguraron que están preparados ante cualquier represalia por parte del gobierno federal.

