ICE arresta alrededor de 30 personas en operativos en Los Ángeles

Agentes federales de inmigración arrestaron cerca de 30 personas en varias redadas que llevaron a cabo este martes 12 de agosto en el área de Los Ángeles.

Entre los operativos, destacó el que efectuaron en el centro de lavado de autos Handy J Car Wash, en 12681 Washington Boulevard, en Culver City, donde efectivos de Aduanas y Protección Fronteriza detuvieron a ocho personas.

De acuerdo con los informes, entre las personas que fueron arrestadas en el lavadero de autos al menos una de ellas es residente legal de los Estados Unidos.

“Ocho empleados en total, uno de ellos era mi tío y el otro mi padrino, que es residente permanente y todavía así se lo llevaron sin pedirle identificación ni nada”, dijo el familiar de algunos de los detenidos a la cadena KTLA.

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, declaró que el operativo en Culver City se trató de una redada migratoria selectiva en la que se arrestaron a ocho inmigrantes indocumentados de México y Honduras.

McLaughlin también identificó a varios de los inmigrantes arrestados en el centro de lavado de autos.

“Esteban Leal Ramírez entró ilegalmente al país dos veces en 2007 y fue arrestado por robo bajo un alias”, dijo la funcionaria.

“Juan Rizo Rizo es un delincuente condenado este mismo año por portar un arma de fuego en un lugar público, un delito grave federal para un inmigrante indocumentado”, agregó.

La subsecretaria de DHS mencionó que otro detenido es Osman Rosmel Burgos Martínez, condenado por conducir bajo los efectos del alcohol y que tenía una orden de deportación definitiva desde 2006.

“Bajo la presidencia de Trump y la secretaria (Kristi) Noem, si infringes la ley, enfrentarás las consecuencias. Los inmigrantes indocumentados delincuentes no son bienvenidos en Estados Unidos“, reiteró la funcionaria.

Los operativos de CBP y de otras agencias, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), desafiaron la orden de una jueza federal del 11 de julio para suspender las redadas en el sur de California si no se tenía la certeza de que los detenidos no tienen documentación migratoria.

La instrucción fue ratificada el 1 de agosto por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, para detener los operativos en siete condados del sur de California, incluido Los Ángeles.

Funcionarios federales han promocionado la aplicación CBP Home para que inmigrantes indocumentados se autodeporten, con los incentivos de un vuelo gratis y $1,000 dólares.

“Alentamos a todas las personas indocumentadas que se encuentran aquí a aprovechar esta oferta y reservar la oportunidad de regresar a Estados Unidos de forma legal y correcta para vivir el sueño americano”, dijeron los funcionarios federales.

De lo contrario, las autoridades advirtieron que serán arrestados y deportados, sin tener la posibilidad de regresar en el futuro a los Estados Unidos.

