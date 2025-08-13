Ocho detenidos en redada de inmigración en lavado de autos en Los Ángeles

Al menos ocho personas fueron detenidas durante un operativo de agentes federales de inmigración la tarde de este martes en un centro de lavado de autos en Culver City, condado de Los Ángeles.

El incidente ocurrió en Handy J Car Wash, en 12681 Washington Boulevard.

De acuerdo con testigos, entre las personas detenidas por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) había un ciudadano estadounidense a quien no le permitieron demostrar su condición migratoria.

Sigue leyendo: Culver City se une para apoyar a vendedor de helados detenido por ICE

“Llegaron por todos lados, nos taparon todas las salidas, llegaron en autos particulares”, expresó Raúl, hermano de uno de los detenidos durante la redada.

Los testigos dijeron que los agentes federales llegaron fuertemente armados y enmascarados al centro de lavado de autos de Washington Boulevard. En el lugar, los trabajadores intentaron escapar corriendo, mientras los agentes comenzaban a detenerlos.

Durante el operativo de inmigración, Raúl mencionó que los agentes enmascarados de CBP se llevaron a ocho personas, entre ellas a su hermano.

Sigue leyendo: Indignación en Los Ángeles por detención injusta de vendedor de helados

El hombre hispano dijo que su hermano, quien tiene cerca de 60 años, sufrió un golpe en la cabeza cuando los agentes lo derribaron al suelo para arrestarlo.

El ciudadano estadounidense que fue detenido sin que le dieran oportunidad de demostrar su condición migratoria fue liberado poco más tarde por las autoridades federales.

“Que respeten a las personas trabajadoras. ¿Por qué no van y agarran a los criminales?”, cuestionó Raúl.

Sigue leyendo: Hispano atestigua detención de su padre por ICE en Los Ángeles

La redada fue grabada por algunos de los clientes con sus teléfonos celulares mientras exigían a los agentes enmascarados que mostraran sus identificaciones y les preguntaban por qué se tapaban los rostros.

Uno de ellos mostró su nombre, que estaba tapado, y respondió con una letra y unos números como su forma de identificación.

Los testigos dijeron que hasta los clientes del centro de lavado quedaron sorprendidos por el operativo. Una señora lloró al ver cómo se llevaban a los empleados del centro de lavado de autos.

Sigue leyendo: Pareja angelina con estatus migratorio mixto se autodeporta a México

Entre las personas que fueron detenidas también estaba un cliente, quien salió corriendo en el momento en que se percató de la llegada de los agentes de CBP.

Después de que terminó la redada, varios trabajadores reanudaron el lavado de los vehículos porque tenían que trabajar. Sin embargo, el operativo de inmigración impactó en la zona, porque casi todos los negocios cercanos al lugar cerraron sus puertas por el resto del día.

Sigue leyendo:

· Ciudadano hispano de Los Ángeles se arrepiente de votar por Trump

· Más de 100,000 han solicitado ser agentes de ICE, afirma la agencia

· Paro comunitario: protestan por las redadas de ICE en Los Ángeles