Hispano atestigua detención de su padre por ICE en Los Ángeles

Una familia hispana de Los Ángeles tuvo un Día del Padre triste después de que un inmigrante indocumentado fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el fin de semana pasado en un centro de lavado de autos.

Fue la última ocasión en que Brian Vásquez, de 16 años y que vive en Culver City con su familia, vio a su padre, después de presenciar el momento en que los agentes lo detenían.

De acuerdo con la cadena ABC, Brian mencionó que su papá, Arturo, le pidió que mantuviera la calma y que todo iba a estar bien.

El adolescente hispano dijo que la familia se encontraba en el centro de lavado de autos en el momento en que el ICE irrumpió en el local, aparentemente dirigiéndose a los trabajadores del negocio, pero también agarró a Arturo a pesar de que se encontraba junto con Brian y su hermano menor.

“Fue entonces cuando vi al equipo y a mi hermanito llorando. Lo aparté. Les dije que no lo tocaran. Simplemente, abracé a mi papá. Le dije que lo volvería a ver pronto y que lucharía por él“, expresó Brian Vásquez.

Arturo, el papá de Brian, llevaba 27 años viviendo en Estados Unidos, país donde formó una familia. Trabaja en la industria restaurantera y siempre cumplió con el pago de sus impuestos.

Sin embargo, este domingo, Día del Padre, Brian y su familia no pudieron festejar como lo hubieran deseado a Arturo, quien está en un centro de detención federal en El Paso, Texas, a más de 800 millas de distancia.

“Lloré muchísimo. No pude contenerme porque cada Día del Padre lo veo, lo abrazo y le digo cuánto lo quiero. Pero este año no pude decírselo en persona, así que lloré sin parar. Me encerré en el baño y lloré. Esta mañana nos llamó y nos dijo que estaba bien”, expresó Brian.

La detención de Arturo ocurrió en medio de las redadas que las agencias federales de inmigración llevan a cabo en el condado de Los Ángeles y en el sur de California, con el propósito de detener a inmigrantes indocumentados y deportarlos.

Los operativos de ICE son impulsados por las políticas de inmigración de la administración del presidente Donald Trump, quien tiene el propósito de expulsar del país a las personas que no tienen los documentos que comprueban su permanencia legal en el país.

El joven hispano y su madre trabajan con un abogado para luchar por el caso migratorio de Arturo y lograr su liberación antes de que sea deportado.

Arturo trabajaba como pastelero en Los Ángeles y cada día que permanece bajo custodia representa una pérdida económica en los ingresos de la familia de cuatro miembros.

Por el momento, le toca a Brian tomar el lugar del hombre de la casa para proteger a su familia y lo hace con el ejemplo que ha heredado a sus hijos durante años.

“Me dice que cuide a mi hermanito y a mi mamá, que me asegure de que coman, que no lloren y estén tranquilos”, expresó.

Brian dijo que su padre representa el modelo a seguir, sin ocultar que es su ídolo y que desea que regrese pronto a casa a lado de su familia.

