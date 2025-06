ICE sigue causando terror en Los Ángeles, pero activistas frustan operativo

El domingo por la mañana un grupo de decenas de oficiales federales siguieron sus operaciones en las comunidades del sureste de Los Ángeles cuyas calles estaban más tranquilas de lo normal. Activistas lograron informar a la comunidad sobre la presencia de ICE.

De acuerdo con Ron Góchez, organizador comunitario con Unión del Barrio, alrededor de las 8:30 de la mañana del domingo, la organización recibió varias llamadas telefónicas y mensajes de miembros de la comunidad sobre una zona de concentración muy grande de agentes federales en la ciudad de Bell.

Rápidamente, miembros de la organización política, que históricamente ha liderado luchas para resistir la violencia migratoria y policial, verificaron la información y se alistaron para seguir los vehículos y advertir a la comunidad sobre la presencia.

Agentes federales el domingo por la mañana antes de una posible redada en Bell. /Cortesía: Unión del Barrio Crédito: Unión del Barrio | Cortesía

“Teníamos unos 25 o 30 vehículos allí y pudimos detectar la operación antes de que comenzara, por lo que definitivamente afectó sus planes”, dijo el activista.

Algunos vehículos de ICE intentaron obstruir el paso de miembros de la organización y personas no involucradas que apoyaron para que no grabaran o siguieran a los oficiales federales, según informó Góchez.

“Hoy fue un día exitoso de autodefensa comunitaria, ya que todos esos agentes no pudieron ir a donde tenían previsto”, dijo el organizador comunitario. “Tuvieron que cambiar de planes debido a nuestra operación y no tenemos ni idea de cuáles eran sus planes, pero estoy bastante seguro de que no era dar una vuelta y luego regresar a sus bases militares”.

El latino agregó que durante el domingo había por lo menos 50 vehículos vigilando la presencia de agentes federales, lo que él dice cualquier persona puede hacer para alertar a sus comunidades.

Ali Saleh, el alcalde de la ciudad de Bell, compartió una transmisión en vivo desde su cuenta en Instagram donde manejó por las calles después de escuchar de la presencia de ICE en su ciudad.

El alcalde explicó que en Bell existe una propiedad federal donde los agentes fueron vistos por las redes sociales y agregó que no está acostumbrado a ver las calles tan vacías, pero entiende que existe el temor en el área.

“Espero que esto no continúe porque esto no tan solo está dañando a nuestros vecinos migrantes sino a toda la comunidad”, dijo Saleh. “Lo que hace al sueste de Los Ángeles tan hermoso es la gran diversidad y es realmente triste ver lo que está ocurriendo”.

El alcalde también dijo que la ciudad está proporcionando las tarjetas rojas que tienen información acerca de los derechos de las personas.

También se vió actividad o presencia de ICE el domingo en las ciudades de Bell Gardens, Lynwood y Norwalk en videos y publicaciones por las redes sociales.

Redada en swap meet

Mientras una comerciante trabajaba, escuchó el ruido de helicópteros y vio alrededor de 100 oficiales federales con armas entrando al swap meet de Santa Fe Springs el sábado por la tarde.

La latina dijo que a pesar de haber visto varios videos en redes sociales de situaciones similares no tenía temor, pero al ver la situación en persona su corazón comenzó a latir muy fuerte y ahora siente una ansiedad de poder ser detenida a pesar de tener un estatus migratorio legal.

“Todos los latinos no somos criminales, trabajamos”, dijo la emprendedora que quiso permanecer en el anonimato por temos a represalias. “Yo conozco mucha gente que son trabajadores y se los están llevando y es muy feo, están separando mucha gente, muchas familias, están sembrando el miedo”.

La redada en este mercado muy visitado durante el fin de semana por cientos de familias latinas se dio en paralelo a la multitudinaria manifestación denominada “No Reyes” en el área de Los Ángeles y el resto del país.

El swap meet de Santa Fe Springs emitió una declaración donde confirmaron la presencia de ICE y dijeron que el número de personas que fueron detenidas aún no se ha podido confirmar, pero diferentes reportes comparten que fueron entre 2 hasta 40 personas.

“No se nos notificó su llegada y nuestro equipo no autorizó en ningún momento su aplicación en el lugar”, se explica en la declaración publicada en las redes sociales del establecimiento. “Para ser claros, el Swap Meet de Santa Fe Springs y su personal no se coordinaron con ICE ni participaron en ninguna planificación previa de las medidas de control migratorio con funcionarios federales”.