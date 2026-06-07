Ivanka Trump y su esposo destruirían una zona natural protegida para construir un complejo turístico

En caso de seguir adelante con la idea de construir un enorme y lujoso complejo hotelero, Ivanka Trump y su esposo Jared Kushner prácticamente terminarán destruyendo una zona natural protegida de Albania.

La idea de la hija del presidente Donald Trump consiste en explotar la belleza natural de la isla deshabitada de Sazan, lugar donde llegó a ubicarse una antigua base militar comunista.

No obstante, dicho paraje representa el hogar de una gran variedad de especies en peligro de extinción como la foca monje, tortugas marinas, flamencos y pelícanos.

Recientemente, Ivanka Trump reveló lo impresionada que quedó al visitar un lugar con una belleza natural pocas veces visto.

“Estábamos en el barco de un amigo y paramos para nadar; así fue como lo encontramos. Nadamos hasta las islas, hicimos una caminata descalzos hasta la cima y quedamos completamente cautivados”, señaló la republicana durante su intervención en el podcast de David Senra.

Dicha fascinación por ese rincón de Albania hizo detonar en la hija mayor de Trump el interés por levantar un complejo turístico sin importar el costo financiero del proyecto ni el impacto ambiental generado.

Bajo ese enfoque, se espera que a lo largo de cinco millas pertenecientes costa albanesa muy pronto comenzará a construirse una faraónica obra bajo el pretexto de denotar la economía de una nación cuyo Producto Interno Bruto (PIB) es de los más bajos en toda Europa.

Aunque Jared Kushner funge como enviado especial de su suegro Donald Trump, a la par está concretando negocios que lo harán más rico. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

Gracias a una modificación de las leyes medioambientales llevada a cabo hace un par de años en Albania, en la actualidad es posible construir en una zona natural anteriormente protegida, lo cual no se ajusta a la legislación de la Unión Europea.

Eso le abrió la puerta al grupo Sazan Real Estate Development LLC, donde Ivanka Trump y su esposo forman parte de la sociedad como lo revela una investigación llevada a cabo por la cadena de televisión CNN.

Ante una ola de protestas llevadas en varias ciudades albanesas exigiendo frenar el proyecto donde está inmiscuida la familia Trump, la Fiscalía Especial Anticorrupción de Albania (SPAK) dio conocer que había abierto una investigación.

Sin embargo, Edi Rama, primer ministro, niega que el proyecto ya esté en marcha, aunque algunos ambientalistas hayan presentado evidencia de ello a través de redes sociales.

“No existe tal cosa como que la familia del presidente estadounidense se apropie de áreas protegidas donde habrá flamencos, donde serán asesinados por ellos. Aún no hay ningún proyecto, se está trabajando en el impacto ambiental”, puntualizó.

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