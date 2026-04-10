Ivanka Trump llora al recordar la muerte de su madre

Ivanka Trump, hija del presidente de la nación, entristeció al traer a la memoria la pérdida de su madre ocurrida hace ya cerca de cuatro años.

Durante su participación en el podcast “The Diary of a CEO”, la empresaria de 44 años reconoció que el deceso de su progenitora le provocó un inmenso dolor todavía no superado por completo.

“Perder a un padre es algo que afecta de una manera diferente. Especialmente de forma inesperada, la era post-Covid nos robó tantos años”, expresó.

Cabe señalar que Ivana Trump nació en 1949 y años más tarde se convirtió en la primera esposa del presidente Donald Trump. Ambos tuvieron tres hijos, uno de ellos Ivanka.

En otro apartado de la charla, la hija del magnate neoyorquino lloró al describir cómo su abuela Bobbie, de 99 años, terminó cubriendo parte del hueco generado ante la inesperada partida de su madre tras haber rodado por las escaleras de la casa donde habitaba.

“Es una bendición tenerla en nuestra casa. Cuenta historias y cuentos de mi madre”, subrayó.

Previo a que Donald Trump ganara por segunda ocasión las elecciones presidenciales, Ivanka Trump anunció que no trabajaría más en el gobierno. (Crédito: Rebecca Blackwell / AP)

Aunque la mayor parte de los estadounidenses pudiera llegar a pensar que en la vida de los integrantes de la familia Trump todo parecería ser un cuento de hadas donde, al tener prácticamente de todo no falta nada, Ivanka refiere que otro momento delicado en su vida fue haberse enterado del cáncer de tiroides afectando a su esposo Jared Kushner.

Dicha situación surgió después de abandonar la Casa Blanca al final de la primera etapa de Donald Trump como presidente.

Fue entonces que asegura haber vivido una etapa de enorme desconcierto buscando al especialista más adecuado para enfrentar a tiempo la enfermedad de su esposo quien, por fortuna, terminó por controlar y vencer a la enfermedad.

Desde entonces, se planteó el compromiso de no volver a la política donde trabajó como asesora presidencial de su padre.

En lugar de ello, Ivanka ahora opta por disfrutar de la vida en compañía de sus tres hijos y su marido.

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