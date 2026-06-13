Luna de miel en hotel de Trump termina con arresto de ICE y deuda de $80 mil

Lo que debía ser una luna de miel inolvidable terminó convirtiéndose en una pesadilla para Bryan José Rojas Galofre, un inmigrante venezolano casado con una ciudadana estadounidense. Según un reportaje de Noticias Telemundo, el viaje que realizó junto a su esposa al Trump National Doral, en Florida, derivó en un arresto migratorio, más de tres meses bajo custodia de ICE y una crisis económica que aún golpea a su familia.

Rojas, de 34 años, había viajado desde Wisconsin con su esposa, Socorro Zaragoza, quien se declara simpatizante del presidente Donald Trump. El objetivo era disfrutar de una luna de miel y, con suerte, ver de cerca al mandatario durante una actividad republicana celebrada en el hotel en enero de 2025.

Sin embargo, al llegar a un control de seguridad para ingresar al complejo, agentes encontraron una pistola de aire comprimido y un molinillo metálico para marihuana dentro del vehículo. La pareja fue arrestada por la policía local y posteriormente Rojas quedó bajo investigación migratoria.

Tatuajes, sospechas y tres meses detenido

Según relató Rojas al medio citado, las autoridades comenzaron a interrogarlo por sus tatuajes, entre ellos una corona, un dragón chino y símbolos de dólar.

“Me sacaron del auto, revisaron mis tatuajes y empezaron a preguntarme si pertenecía a alguna pandilla”, afirmó.

Posteriormente, fue trasladado a un centro federal de detención en Miami, donde permaneció casi tres meses mientras las autoridades verificaban posibles vínculos con organizaciones criminales.

Su abogada, Tahimi Rengifo, sostuvo que las sospechas se basaron en generalizaciones relacionadas con la pandilla venezolana Tren de Aragua.

“Bryan no tenía antecedentes penales y no había cometido ningún delito que justificara este nivel de acción”, aseguró.

Una familia atrapada en el limbo migratorio

Un juez de inmigración le concedió libertad bajo fianza en abril de 2025 al concluir que no representaba un riesgo para la comunidad ni peligro de fuga. Sin embargo, la liberación no resolvió sus problemas.

Durante su detención venció su permiso de trabajo, perdió su empleo y la familia tuvo que vender bienes para cubrir gastos legales y la fianza. Según Rojas, las deudas ya superan los $80.000.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió la actuación de las autoridades y describió a Rojas como un inmigrante indocumentado con antecedentes relacionados con un caso abierto por posesión de parafernalia de drogas. No obstante, documentos judiciales citados por el medio citado señalan que no ha sido condenado por delitos graves ni relacionados con drogas.

Mientras espera una audiencia migratoria prevista para 2028, Rojas asegura vivir con miedo a una nueva detención.

“Solo quería cumplir un sueño y ver al presidente. Nunca imaginé que mi vida cambiaría de esta manera”, declaró.

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