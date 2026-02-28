Pediatras exigen a DHS liberar a niños inmigrantes detenidos por ICE

Más de 3,900 profesionales de la salud en Estados Unidos pidieron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la liberación inmediata de cientos de niños inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en distintos centros de detención migratoria del país.

La petición, encabezada por las pediatras certificadas y profesoras de pediatría Anita K. Patel, Ashley Marie Cozzo y Lara Jones, solicita que el gobierno federal aplique las recomendaciones médicas de la Academia Estadounidense de Pediatría, que advierten que la detención migratoria es perjudicial para la salud física y emocional de los menores.

De acuerdo con el Centro de Refugiados e Inmigrantes y Servicios Legales (RAICES), con sede en San Antonio, Texas, entre 300 y 500 niños y bebés son detenidos diariamente en instalaciones de ICE solo en Texas, como parte de la política migratoria de la administración Trump.

“Los niños no son adultos pequeños”

Los especialistas alertaron que las condiciones dentro de los centros de detención representan un riesgo sanitario considerable para los menores.

“Sabemos que el hacinamiento, las malas condiciones sanitarias, el deficiente control de infecciones, la nutrición inadecuada y la falta de sueño aumentan significativamente el riesgo de enfermedades en bebés y niños”, explicó la pediatra Ashley Marie Cozzo.

Como ejemplo, recordó el caso de Juan Nicolás, un bebé de dos meses que desarrolló una enfermedad respiratoria tras permanecer detenido con su madre y posteriormente fue deportado a México.

La doctora Anita K. Patel, especialista en cuidados intensivos pediátricos, señaló que la situación va más allá de una simple detención migratoria.

“No se trata solo de la detención de menores. Se trata de niños encarcelados en condiciones de vida precarias, donde se les expone conscientemente a enfermedades infecciosas potencialmente mortales”, afirmó.

Los médicos también exigieron mayor transparencia sobre el número de menores detenidos y las condiciones en las que permanecen.

“Los niños no son adultos pequeños”, subrayó Patel. “Mantenerlos en instalaciones que no están diseñadas para sus necesidades los coloca en un nivel de riesgo mucho mayor”.

La carta enviada al DHS fue firmada por especialistas de la salud de 49 estados, quienes además pidieron a legisladores federales presionar para lograr cambios en las políticas de detención migratoria.

Aumentan emergencias médicas de niños

Las preocupaciones de los pediatras coinciden con reportes recientes sobre el aumento de emergencias médicas en centros de detención migratoria.

Registros obtenidos por NBC News muestran que desde septiembre de 2025 han aumentado las llamadas al 911 desde instalaciones de ICE, particularmente en el centro de detención familiar de Dilley, Texas.

Las emergencias incluyen niños con fiebre alta, dificultad respiratoria, convulsiones, broncoaspiración y problemas de oxigenación, además de lesiones como la posible fractura de pierna de un adolescente de 13 años.

Cada llamada describe situaciones médicas que, según especialistas, podrían haberse tratado de forma temprana si los menores hubieran tenido acceso oportuno a atención médica, en lugar de permanecer detenidos.

Los médicos firmantes sostienen que mantener a niños en entornos similares a prisiones es incompatible con su bienestar y reiteraron que la liberación de los menores es una medida urgente de salud pública y protección infantil.

Sigue leyendo: