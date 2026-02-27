Niños inmigrantes bajo custodia de ICE desatan múltiples llamadas al 911

Las voces al otro lado del teléfono suenan tensas y urgentes. “Llamo desde el centro de inmigración de Dilley… es un niño pequeño con dificultad respiratoria”. Del otro lado, el operador intenta confirmar la edad. “¿Sesenta?”, pregunta confundido. “No, seis años”, responde la trabajadora.



Ese intercambio forma parte de decenas de llamadas al 911 que han salido del Centro de Procesamiento Familiar de Inmigración de Dilley, Texas, una de las principales instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Registros de servicios médicos de emergencia y audios obtenidos por NBC News muestran que, desde septiembre de 2025, las solicitudes de ambulancias para niños inmigrantes enfermos se han vuelto frecuentes.



Las emergencias incluyen a menores con fiebre alta, dificultad respiratoria, convulsiones, broncoaspiración y problemas de oxigenación. En otras ocasiones se reportaron lesiones como la posible fractura de pierna de un adolescente de 13 años. Cada llamada describe situaciones médicas que, según especialistas, podrían haberse atendido antes de volverse críticas.



Uno de los casos más graves involucra a un niño de apenas dos años con serios problemas respiratorios. El personal médico consideró trasladarlo en helicóptero a un hospital debido a la gravedad de su estado, pero el mal clima impidió el vuelo. Los registros disponibles no detallan qué ocurrió después.



Otro caso citado en los documentos es el de Juan Nicolás, un bebé de dos meses que fue hospitalizado por una enfermedad respiratoria tras un episodio de broncoaspiración. Poco tiempo después de recibir atención médica, el menor y su madre fueron deportados a México.

Médicos advierten riesgos para la salud infantil

Para algunos especialistas, la frecuencia de las llamadas refleja más que incidentes aislados. La doctora Lara Jones, pediatra de cuidados críticos en California, señaló al medio citado que los registros sugieren posibles retrasos en la atención médica que podrían haber evitado hospitalizaciones.



Según la especialista, mantener a niños pequeños en entornos restrictivos durante periodos prolongados puede agravar enfermedades comunes y dificultar la detección temprana de complicaciones. Otros médicos de la salud coinciden en que los centros de detención no están diseñados para responder a necesidades médicas pediátricas con alto grado de complejidad.



La difusión de estas grabaciones ocurre en medio de críticas al centro de Dilley. Defensores de derechos humanos y abogados de familias detenidas han denunciado problemas que van desde alimentos en mal estado hasta dificultades para recibir atención médica oportuna. También han señalado deficiencias educativas para los menores recluidos.



Mientras continúan las políticas de detención familiar como parte de la estrategia migratoria federal, las llamadas al 911 ofrecen un retrato crudo de lo que ocurre dentro de las instalaciones: niños enfermos, padres preocupados y personal que busca ayuda urgente cuando la situación ya es crítica.

