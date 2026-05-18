Apple Martin, hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin, debutará como actriz

Apple Martin, la hija mayor de la ganadora del Oscar Gwyneth Paltrow y el líder de Coldplay y ganador del Grammy Chris Martin, está lista para seguir los pasos artísticos de sus padres, pero esta vez como actriz.

Según confirmó Entertainment Weekly, la joven de 22 años consiguió un codiciado puesto en el reparto de la próxima película de Nancy Meyers, un proyecto que marca el esperadísimo regreso de la directora a la gran pantalla.

El filme, que aún no tiene título definitivo pero que anteriormente se conocía como “Paris Paramount”, contará con Martin en un elenco de lujo que incluye a Tony Hale, estrella de “Veep”, y a Beverly D’Angelo, legendaria por “National Lampoon’s Vacation”. Se suman así a un reparto ya encabezado por nombres como Penélope Cruz, Jude Law, Owen Wilson y Kieran Culkin.

La nueva película pondrá fin al periodo más largo entre dos largometrajes en la carrera de la realizadora. Anteriormente, Meyers había tardado solo seis años entre proyectos (como el lapso entre “Something’s Gotta Give” y “The Intern”), pero en esta ocasión han pasado once años desde que “The Intern”, protagonizada por Robert De Niro y Anne Hathaway, llegara a los cines.

Apple Martin con su madre Gwyneth Paltrow y su hermano Moses Martin en la premier de “Marty Supreme” en diciembre de 2025.

Crédito: Evan Agostini/Invision/AP.

Sin experiencia actoral

Apple Martin se une al nuevo proyecto de Meyers sin tener experiencia directa como actriz, aunque creció rodeada de sets de rodaje. Su madre, Gwyneth Paltrow, se encontraba en la cúspide de su carrera como actriz cuando nació Apple en 2004, cinco años después de ganar el Oscar por “Shakespeare in Love”.

Recién graduada de la Universidad de Vanderbilt con una licenciatura en Derecho, Historia y Sociedad, Martin es más conocida hasta ahora por su carrera independiente como modelo. Este mismo año fue elegida imagen de la campaña de verano de la firma francesa Chloé, y previamente había colaborado con Gap y Chanel.

Warner Bros. ya fijó la fecha de estreno de esta nueva comedia dramática de Nancy Meyers para el 25 de diciembre de 2027, convirtiéndola en uno de los lanzamientos más esperados de la próxima temporada navideña.

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