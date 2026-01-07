Gwyneth Paltrow asegura que su divorcio con Chris Martin afectó su carrera en Hollywood

A más de una década de su separación del cantante Chris Martin, la actriz Gwyneth Paltrow habló como nunca antes de los estragos que le causó a nivel profesional la cobertura mediática que se le dio a este capítulo en su vida. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Fue durante su paso por el podcast “Good Hang with Amy Poehle” que la protagonista de historias como “Sylvia” y “Shakespeare” se sinceró como nunca antes sobre “el precio que pagó” a nivel profesional por decidir separarse del vocalista de Coldplay.

De acuerdo con sus declaraciones, la presión que la prensa ejerció sobre su divorcio hizo que diversas producciones decidieran no colaborar con ella: “Se suponía que iba a hacer una película en un momento, y fue justo después de lo de la ‘separación consiente’ con Chris, y hubo muchas cosas duras en la prensa”, dijo ante los micrófonos.

Y aunque no hizo señalamientos específicos, Gwyneth Paltrow argumentó que varios estudios prefirieron evitar atraer la polémica a sus proyectos: “Creo que el distribuidor pensó: ‘Esto podría ser demasiado complicado de manejar'”, añadió.

Con el humor que la caracteriza, la famosa de 53 años compartió que ese momento en su vida se vio marcado no solo por su corazón roto, sino por la falta de oportunidades en Hollywood: “Así que eso fue genial, porque estaba divorciándome y luego me despidieron. Así que fue increíble”, complementó.

Gwyneth Paltrow responde a las críticas que recibió por su “separación consciente”

Parte del asedio público que la artista vivió en 2014 se dio como resultado de el término “separación consciente” que usó para referirse a su divorcio del cantante. Al respecto, afirmó que si bien no aprueba el ‘hate’ que recibió en su momento, entiende la raíz de la inconformidad.

“Si alguien había tenido un divorcio realmente feo, o sus padres habían tenido uno complicado, y luego escucha esta idea de que no tiene que ser así, el aprendizaje implícito puede ser: ‘Oh, están diciendo que hice algo mal'”, señaló. “Tiene sentido, como, ‘Oh no, ¿es la inferencia que arruiné algo?’ No es agradable contemplarlo. Así que entiendo por qué fue tan personal para algunas personas”.

