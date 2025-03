Gwyneth Paltrow recuerda su romance con Brad Pitt y lo compara con el príncipe William

La actriz Gwyneth Paltrow fue entrevistada para la revista Vanity Fair, y habló sobre la relación que tuvo con Brad Pitt en 1995; aseguró que hasta ahora se lleva bien con él.

Gwyneth Paltrow contó que para ella fue difícil convertirse en madrastra

Paltrow recordó cuando Pitt fue a visitarla a Inglaterra por su cumpleaños, mientras ella trabajaba en una película. “(Brad) es un personaje muy intrigante. Es como haber salido, no sé, con el príncipe William o algo así. Eso siempre va a surgir. Realmente me alegro de los caminos que tomo. Casi nunca vuelvo atrás y pienso en las decisiones”.

Gwyneth Paltrow vende su lujosa mansión en Los Ángeles por $22 millones

Gwyneth conoció a Brad en 1994, y al año siguiente trabajaron en la película “Seven”; en aquel tiempo se comprometieron. En una entrevista para el podcast “Call Her Daddy”, Gwyneth habló sobre el rompimiento: “(La relación) fue lo correcto en ese momento, pero fue muy difícil. Pasaron varias cosas: él era nueve años mayor que yo…sabía lo que quería, estaba listo para hacerlo, y yo estaba un poco desorganizada.

“Cuando terminamos, yo tenía el corazón completamente roto…Así que fue realmente una de esas cosas difíciles, donde sentí: ‘Dios mío, no sólo no estoy lista, sino que no estoy a la altura de las expectativas otra vez’. Era una frase familiar que sentía sobre mí misma”.

Gwyneth Paltrow está de regreso en el mundo del cine, compartiendo créditos con Timothée Chalamet en la película “Marty Supreme”. A sus 52 años la actriz luce espectacular, y lo dejó ver posando para el fotógrafo Ned Rogers. Ella usó varios atuendos de color negro, incluyendo un corset plastificado.

Desliza para ver todas las fotos

Sigue leyendo: