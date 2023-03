Gwyneth Paltrow en su juicio: “Colisión de esquí no fue mi culpa”

La actriz Gwyneth Paltrow estuvo esta semana en Park City Court, en Utah, debido a que ahí se desarrolla ahí el juicio civil en su contra, presentando por el optometrista Terry Sanderson, quien la acusa de una colisión de esquí en el 2016, en Deer Park Resort, y que tras el accidente sufre de daño cerebral permanente.

“Cualquier participación en un juicio es estresante. Gwyneth se ha sentido mal por eso. Para ella, la situación es aún peor porque el juicio se transmite y tiene una cámara en la cara todos los días. Es una situación muy incómoda. Es muy estresante”, señaló la revista People.

Se especula que los hijos de la ganadora del Oscar, Apple, de 18 años, y Moses, de 16 años, además de su esposo Brad Falchuk, testifiquen durante el juicio, aunque Paltrow no está de acuerdo en involucrar a sus hijos.

“Ella tampoco está feliz de que sus hijos estén involucrados. Esto realmente no tiene nada que ver con ellos. Eran menores de edad cuando ocurrió el accidente. (Paltrow) realmente no está especulando sobre cuál será el resultado del juicio. Este no es su enfoque. Sólo quiere que termine”, se señala en la mencionada revista.

Esta semana, la actriz sumió al estrado y dijo: ““El señor Sanderson me golpeó categóricamente y esa es la verdad (…) Cuando eres víctima de un accidente, tu psicología no está pensando en la persona que lo perpetró. En ese momento, no sabía que había sufrido lesiones como esa, pensé que era menor ese día”.

Terry Sanderson, el hombre de Utah que demandó a Gwyneth Paltrow, abandona la sala del tribunal luego de su testimonio el 24 de marzo de 2023 en Park City, Utah. (Rick Bowmer-Pool/Getty Images)

Además, Paltrow ofreció su versión del accidente: “Estaba haciendo algunos ruidos extraños que sonaban masculinos y era grande, así que supuse que era un hombre. Estaba confundido al principio porque es algo muy extraño que suceda en una pista de esquí. Me enfadé mucho unos segundos después. Había un cuerpo presionándose contra mí y estaba haciendo un ruido de gemido. No lo sabía, ¿es esto una broma pesada o alguien está haciendo algo pervertido?”.

La actriz alegó que luego se dio cuenta de que el accidente no estaba relacionado con una agresión sexual.

El demandante exige una compensación de 300 mil dólares por su presuntamente daño cerebral, consecuencia del accidente, además de una compensación simbólica de un dólar y sus honorarios legales cubiertos.

