Gwyneth Paltrow contó que para ella fue difícil convertirse en madrastra

Gwyneth Paltrow ya es madre, tuvo dos hijos fruto de su relación con Chris Martin; sin embargo, ser madrastra ha sido una experiencia para la actriz de 51 años de edad.

Recientemente, en un conversatorio durante la Cumbre del Día Internacional de la Mujer organizada por Visionary Women, Paltrow compartió su experiencia con la crianza de los hijos, especialmente ahora que es madrastra, reseñó Entertainment Tonight

“Sí, es una mierda, ¿verdad, muchachos?”, bromeó para luego profundizar en su experiencia. “No, en realidad, me gusta mucho hablar de esto porque es uno de mis mayores aprendizajes como ser humano. Y mi área de crecimiento personalmente vino de la difícil relación inicial que tuve con mis hijastros y ahora son como mis hijos”, agregó.

En 2018, Gwyneth Paltrow se casó con Brad Falchuk, por lo que tuvo que desempeñar el rol de madrasta desde entonces con los dos hijos del productor de televisión.

Gwyneth Paltrow y su plan para alejarse de Hollywood

El año pasado, la actriz reveló sus planes para retirarse de Hollywood en una entrevista con la revista femenina estadounidense Bustle.

El tema surgió cuando le preguntaron sobre el futuro de Goop, empresa que fundó en 2008 y que vende productos relacionados con el bienestar. “Aún no estamos listos para vender. Necesito algunos años más”, dijo.

Sin embargo, cuando se le sugirió hacer una salida dramática de la compañía cuando cumpliera 55 años, Paltrow respondió que eso la haría feliz. “Literalmente desapareceré de la vida pública”, reveló. “Nadie volverá a verme nunca más”, agregó.

La actriz aseguró que su vida en Holywood ya no le produce felicidad y que lo único que le genera satisfacción es crear y colaborar en ideas nuevas.

Al ser consultada sobre si el dinero la motivaba, Paltrow respondió: “Lamentablemente no. Nunca podría sentirme atraída por un tipo realmente rico. Y no tomo decisiones para generar valor de manera incorrecta. Siempre he hecho películas independientes. No lo sé. El dinero nunca ha sido lo mío. Nunca ha sido mi motor”.

