Dan Bongino afirma haber encontrado archivos secretos del “Russiagate” en bolsas del FBI listas para incinerar

Dan Bongino, exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI), dio a conocer haber encontrado archivos secretos del “Russiagate” en bolsas que la agencia federal planeaba incinerar.

El “Russiagate” fue una serie de investigaciones llevadas a cabo entre 2017 y 2019 sobre la presunta colusión entre la campaña presidencial de Donald Trump de 2016 y el gobierno ruso en su intento por influir en las elecciones.

De hecho, el informe de Robert Mueller, fiscal especial, confirmó la interferencia rusa, pero nunca logró establecer una conspiración criminal directa con la campaña del magnate neoyorquino.

Sin embargo, durante una intervención en el podcast “Hang Out with Sean Hannity”, Dan Bongino reveló el descubrimiento de varios documentos clasificados presuntamente escondidos en el interior de bolsas listas para incinerarse, pero que fueron dejadas intencionalmente con el propósito de que se descubriera no sólo lo que parece ser un montaje, sino también quiénes participaron en ello.

“Creía que conocía el ‘Russiagate’, pero fue 10 veces peor. Ese era básicamente el secreto del programa Crossfire. Y el documento era tan confidencial que ni siquiera podíamos sacarlo de la oficina”, indicó.

Incluso, el exagente de la ley se refirió a la presunta existencia de un documento en específico, el cual constaba aproximadamente de 100 páginas.

“Estoy leyendo este documento y pienso: ‘No puedo creer que esto haya pasado en Estados Unidos’. No solo sucedió en Estados Unidos, sino que muchísima gente lo sabía. Bastaba con leerlo. Todo esto fue una farsa desde el principio”, enfatizó.

Dan Bongino se negó a revelar los nombres de los presuntos involucrados en la trama del “Russiagate”. (Crédito: Gail Burton / AP).

Bongino confesó haber quedado aterrado de ver la cantidad y los nombres de las personas involucradas para tratar de poner fin a las aspiraciones políticas del actual presidente de la nación.

“Nunca volví a ser el mismo después de eso, porque después de leer lo que leí sobre cuánta gente le hizo esto al presidente Trump, esta farsa de Rusia, la colusión, la mier&# de ‘Crossfire Hurricane’, y que ni una sola persona los detuvo, estoy aterrorizado”, puntalizó.

Anteriormente, Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional, responsabilizó a la administración Obama de promover una narrativa enfocada en afectar la carrera de Trump rumbo a la Casa Blanca, pues era consciente que sólo de esa manera podrían frenarlo.

“Sabían que fomentaría esta narrativa artificial de que Rusia interfirió en las elecciones de 2016 para ayudar al presidente Trump a ganar, vendiéndosela al pueblo estadounidense como si fuera cierta. No lo era”, indicó en julio del año pasado.

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