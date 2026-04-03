La Casa Blanca descarta el posible despido de Tulsi Gabbard como directora de Inteligencia Nacional

Ante el desconcierto provocado por la destitución en un mismo día de Pam Bondi como fiscal general y del general Randy George como jefe del Estado Mayor del Ejército, la Casa Blanca tuvo que salir a descartar el hipotético despido de Tulsi Gabbard como directora de Inteligencia Nacional.

El jueves, cerca del medio día se dio a conocer que Donald Trump había optado por destituir a Bondi anticipando que posteriormente asumirá un nuevo cargo.

“Pam Bondi es una gran patriota estadounidense y una amiga leal que sirvió fielmente como mi fiscal general durante el último año. Pam hizo un trabajo extraordinario supervisando una represión masiva contra el crimen en todo el país, con una caída drástica de los homicidios a su nivel más bajo desde 1900″, escribió en la plataforma Truth Social.

Horas más tarde, Pete Hegseth, secretario de Defensa (DoD), le exigió su renuncia al general Randy George como jefe del Estado Mayor del Ejército.

Tulsi Gabbard es una política formada en el Partido Demócrata. (Crédito: Rod Lamkey, Jr. / AP)

Ante los movimientos registrados, un informe del diario británico The Guardian señaló que la siguiente pieza del tablero a remover en el equipo del jefe de la nación sería Tulsi Gabbard.

Sin embargo, Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, recurrió a la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, para descartarlo.

“Cualquier insinuación en sentido contrario es una noticia totalmente falsa. El presidente ha conformado el gabinete más talentoso e influyente de la historia, y juntos han logrado victorias históricas en nombre del pueblo estadounidense”, escribió.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, también señaló que el presidente Trump tiene plena confianza en el desempeño de Gabbard echando por la borda cualquier posibilidad de reemplazarla, al menos por el momento.

Cabe señalar que, desde hace meses, la postura asumida por la samoana de 44 años surgida de las filas del partido demócrata ha incomodado a Trump, en especial sus comentarios donde afirmó que el gobierno de Irán no tenía planeado construir armas nucleares, razonamiento completamente opuesto a la versión manejada desde Washington y que, hasta hoy, se continúa exponiendo para justificar un conflicto bélico iniciado en su contra desde el 28 de febrero.

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