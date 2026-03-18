Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional, aseguró que régimen iraní “está intacto, pero degradado”

La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, afirmó que el régimen de Irán se mantiene en pie, aunque severamente debilitado, a 19 días del inicio de la intervención militar estadounidense en Oriente Medio, en una evaluación que matiza las expectativas sobre el alcance de la ofensiva.

Durante su comparecencia ante el Comité de Inteligencia del Senado, Gabbard señaló que el sistema político iraní “parece estar intacto, pero en gran medida degradado” tras los ataques dirigidos contra su cúpula y capacidades militares. Según explicó, la capacidad de proyección de poder convencional de Teherán ha sido “prácticamente destruida”, lo que limita sus opciones estratégicas en el corto plazo.

Sin embargo, advirtió que Irán y sus aliados aún tienen capacidad operativa para atacar intereses de Estados Unidos en la región, lo que mantiene la tensión en Oriente Medio pese a los avances militares reportados por Washington.

Today, I get to publicly press Kash Patel, Tulsi Gabbard, and other senior members of the intelligence community on what the heck the Trump administration is doing in Iran, to potentially interfere in our upcoming elections, and more. Stay tuned. pic.twitter.com/PXcQPChDpt — Mark Warner (@MarkWarner) March 18, 2026

Renuncia en seguridad y presión política

La audiencia se produjo en medio de turbulencias dentro del aparato de seguridad nacional, tras la renuncia de Joe Kent, director del Centro Nacional Antiterrorista, quien discrepó abiertamente con la justificación de la ofensiva.

En una carta pública, Kent sostuvo que Irán no representaba una “amenaza inminente” para Estados Unidos, argumento que contradice la postura del presidente Donald Trump, quien ha defendido la intervención militar señalando el alto riesgo que implicaba Teherán.

La dimisión ha intensificado las críticas tanto de legisladores demócratas como de algunos republicanos, que cuestionan los fundamentos de la operación. En contraste, el director de la CIA, John Ratcliffe, respaldó la evaluación oficial y aseguró que la inteligencia disponible “refleja lo contrario” a lo planteado por Kent.

En la misma audiencia, funcionarios de la administración presentaron el informe anual de amenazas globales, en el que identifican a China, Rusia, Corea del Norte e Irán como los principales adversarios estatales de Estados Unidos.

Tulsi Gabbard says she is "not aware" of President Trump admitting he was "shocked" when Iran retaliated by striking Middle East countries. pic.twitter.com/LxeFGSzBjA — The American Conservative (@amconmag) March 18, 2026

Debate por programa nuclear iraní

Uno de los puntos más controvertidos surgió por las diferencias entre el testimonio escrito y la exposición oral de Gabbard. En su declaración preparada, la funcionaria afirmó que el programa de enriquecimiento nuclear iraní fue “aniquilado” tras los ataques de 2025, conocidos como la Operación Martillo de Medianoche.

“Desde entonces no ha habido ningún esfuerzo por reconstruir su capacidad de enriquecimiento”, indicó en el documento. No obstante, durante su intervención ante el Senado omitió esta afirmación, lo que provocó cuestionamientos del senador Mark Warner.

Gabbard respondió que la omisión obedeció a limitaciones de tiempo, sin retractarse del contenido de su evaluación. Aun así, legisladores demócratas interpretaron el cambio como un intento de no debilitar la narrativa del gobierno sobre las razones de la guerra.

Las declaraciones de la jefa de inteligencia también contrastan con la idea de que Irán ha sido completamente neutralizado tras la ofensiva más reciente, denominada Operación Furia Épica.

De acuerdo con la evaluación de la comunidad de inteligencia, el régimen iraní conserva estructuras clave que le permitirían mantenerse operativo e incluso reorganizar sus fuerzas en el futuro. En ese contexto, expertos advierten que, pese a los golpes recibidos, el conflicto podría prolongarse y seguir representando un desafío para la seguridad regional y los intereses estadounidenses.

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