Senado aprueba financiamiento para DHS, pero deja fuera a ICE y CBP

Después de 42 días de cierre del Departamento de Seguridad Nacional, el Senado aprobó la madrugada del viernes financiar la mayor parte del DHS, en un intento por destrabar el estancamiento en el Congreso que ha desatado caos en aeropuertos del país.

Las excepciones a esta aprobación fueron el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y algunas áreas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). La medida pasará ahora a la Cámara de Representantes para su aprobación.

Un respiro parcial tras semanas de presión

La votación, que se dio poco después de las 2 de la madrugada y por unanimidad, llega tras semanas de tensión política y efectos visibles en la vida cotidiana, especialmente en los aeropuertos.

El caos en las terminales aéreas no fue casual. Las largas filas y los retrasos se intensificaron luego de que trabajadores de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) pasaran más de un mes sin recibir su salario completo. La presión fue tal que cerca de 500 empleados renunciaron, mientras que muchos otros comenzaron a ausentarse, complicando aún más la operación diaria. La TSA, cabe recordar, forma parte del DHS, por lo que su debilitamiento impactó directamente en la seguridad y flujo de pasajeros.

Un acuerdo con condiciones y tensiones políticas

Aunque el avance representa un alivio, no es total. El acuerdo excluye dos piezas clave dentro de la política migratoria del país. Esta decisión responde a la postura de los demócratas, quienes han insistido en condicionar cualquier financiamiento adicional a cambios en las políticas de control migratorio.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, consideró que se perdió una oportunidad importante al no incluir recursos para estas agencias. Desde su perspectiva, el momento para asegurar ese financiamiento ya quedó atrás.

Del otro lado, Chuck Schumer defendió la postura de su bancada. Tras la votación, aseguró que los demócratas se mantendrán firmes en exigir reformas antes de destinar más recursos a un sistema que, a su juicio, opera sin los controles necesarios.

También reconoció que el acuerdo —retrasado por las trabas republicanas— permite finalmente garantizar el pago a trabajadores esenciales como los de la TSA y la Guardia Costera, mientras mantiene el freno a más financiamiento para ICE.

El líder de la minoría reiteró que no habrá “cheques en blanco” sin reformas “serias”, y señaló directamente a Donald Trump y Stephen Miller. “Nos mantuvimos firmes”, dijo, y advirtió que seguirán presionando hasta lograr esos cambios.

Lo que viene: una decisión clave en la Cámara

El camino aún no termina. La legislación deberá pasar por la Cámara de Representantes, donde podría enfrentar nuevos obstáculos.

En paralelo, el presidente Donald Trump anunció que firmaría una orden ejecutiva para reanudar el pago a los trabajadores de la TSA, una medida que busca aliviar la presión inmediata sobre el personal.

Aunque el financiamiento aprobado ofrece un respiro, también deja claro que el conflicto de fondo —la política migratoria— sigue sin resolverse. Y mientras eso no cambie, el riesgo de nuevas crisis permanece latente.

Sigue leyendo: