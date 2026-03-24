Agentes de la TSA critican llegada del ICE a aeropuertos

La decisión de desplegar agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en 14 aeropuertos del país continúa generando polémica, especialmente entre los propios trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), quienes no han dudado en calificar la medida como “un insulto”.

En medio del cierre parcial del gobierno federal —que ya suma varias semanas—, la administración del presidente Donald Trump defendió el envío de agentes del ICE como una estrategia para aliviar la presión en los filtros de seguridad aeroportuaria. Sin embargo, desde dentro de la TSA la percepción es muy distinta.

De acuerdo con testimonios recabados por la revista TIME, varios agentes consideran que la presencia del ICE no responde a una solución operativa real, sino a una decisión con tintes políticos. “No tienen los mismos sistemas de control ni la misma capacitación que nosotros”, señaló una agente con base en Washington D.C., quien pidió anonimato. Su formación, explicó, tomó cerca de seis meses, además de un periodo adicional de experiencia para desempeñar correctamente sus funciones.

Desde el inicio del cierre gubernamental el pasado 14 de febrero, miles de trabajadores de la TSA han continuado laborando sin recibir salario, al ser considerados personal esencial. Esta situación ha derivado en largas filas, retrasos y una evidente saturación en aeropuertos clave como Atlanta y Nueva York, donde pasajeros han documentado en redes sociales tiempos de espera de varias horas.

Aunque funcionarios como Tom Homan, encargado de la política fronteriza, han reconocido que los agentes del ICE no están capacitados para tareas especializadas —como la revisión de equipaje mediante rayos X—, sostienen que sí pueden asumir funciones complementarias. “Hay ciertas tareas que podemos reasignar para agilizar las filas”, explicó en entrevista con CNN.

Las críticas son constantes

Everett Kelley, presidente de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, fue contundente al advertir que la medida podría resultar contraproducente: “Poner personal sin capacitación en los puntos de control no soluciona un problema, sino que lo crea”.

A la tensión operativa se suma un factor que ha intensificado el malestar: la disparidad salarial. Mientras los agentes de la TSA continúan sin cobrar, los del ICE siguen percibiendo ingresos gracias a asignaciones presupuestarias previas. “Es vergonzoso y un insulto para nosotros”, expresó otro agente entrevistado.

Las consecuencias del cierre también son evidentes. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), más de 400 agentes de la TSA han renunciado y miles más han faltado a sus turnos. Algunos trabajadores han recurrido a campañas de recaudación en línea para cubrir gastos básicos, mientras que otros han tenido que tomar decisiones extremas para poder continuar trabajando.

“Es muy difícil elegir entre tu deber y tu familia”, relató Sharre Quick, agente en Las Vegas, quien aseguró que su último pago fue de apenas unos dólares debido al inicio del cierre.

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