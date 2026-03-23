Trump dice que enviará a la Guardia Nacional a aeropuertos “si no es suficiente” con los agentes de ICE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que se plantea enviar a la Guardia Nacional a los aeropuertos del país si se mantienen las filas y retrasos que están generando caos en algunos de ellos por la falta de agentes debido al cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional.

Este mismo lunes Trump envió a trece aeropuertos a los agentes federales de inmigración para reforzar a los agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y tratar de normalizar la situación.

“Quiero agradecer al ICE (Siglas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), porque intervinieron con mucha contundencia. Lo harán muy bien. Y si eso no es suficiente, desplegaré la Guardia Nacional”, afirmó el mandatario ante los periodistas.

Trump se arrogó la decisión de enviar a los agentes migratorios a los aeropuertos y aseguró que fue él quien se lo propuso al responsable de coordinar la aplicación de las políticas de control migratorio y de deportaciones a nivel federal en Estados Unidos, el conocido como “zar de la frontera”, Tom Homan.

El Departamento de Seguridad Nacional permanece parcialmente cerrado desde el 14 de febrero ya que no se alcanzó un acuerdo para aprobar sus fondos.

Agentes de ICE en aeropuertos de Estados Unidos. Crédito: Ryan Murphy | AP

Los demócratas exigen una serie de cambios en la política migratoria a los republicanos, como impedir que los agentes lleven máscaras o que sean necesarias ordenes judiciales para detenciones o entradas en domicilios.

Precisamente, sobre el punto de las máscaras y la identificación de los agentes migratorios, Trump escribió este lunes en su red Truth Social que “agradecería enormemente que NO se usen máscaras cuando ayuden a sacar a nuestro país del DESASTRE provocado por los demócratas en los aeropuertos”.

Las negociaciones para poner fin al cierre parcial del Gobierno continúan en el Congreso, aunque parecen estancadas por el momento, al tiempo que Trump instó el domingo a los republicanos a no negociar nada con los demócratas si éstos no o aprueban su proyecto de ley que exigiría prueba de identidad obligatoria a todo aquel que se registre para votar en elecciones federales.

El líder republicano del Senado, John Thune, afirmó hoy que los legisladores estaban logrando “ciertos avances”, advirtió que la situación podría complicarse considerablemente en los aeropuertos si no se llega a un acuerdo en los próximos días. EFE

Seguir leyendo:

– Programa TSA PreCheck se mantiene “operativo” pese a cierre y falta de fondos del DHS

– ¿Te pueden detener en un aeropuerto de EE.UU.? Así actúan los agentes de inmigración

– Aeropuerto de Los Ángeles no tiene prevista la participación de ICE en tareas de seguridad