Amplían órdenes de evacuación por incendio Sandy, en el condado de Ventura

Se ampliaron las órdenes de evacuación para vecindarios de Simi Valley, en el condado de Ventura, así como alertas para varias zonas, incluso en el condado de Los Ángeles, por el incendio forestal Sandy, que comenzó la mañana de este lunes.

El fuego se originó aproximadamente a las 10:50 a.m. en la cuadra 600 de Sandy Avenue, en Simi Valley, y que se había extendido por 1,386 acres, con 5% de contención, según datos de Cal Fire publicados la mañana de este martes.

Las causas que provocaron las llamas se mantienen bajo investigación. Sin embargo, el sargento del Departamento de Policía de Simi Valley, Richard Morton, dijo que una persona llamó a las 10:17 a.m. para informar que había provocado un incendio de maleza tras golpear una roca con su tractor.

Sigue leyendo: Investigación concluye que no hubo demoras en evacuaciones por incendio Eaton en Los Ángeles

Alrededor de 500 bomberos combaten el incendio en el terreno, con el apoyo de tres aviones cisterna y seis helicópteros, que llevan a cabo las operaciones de extinción aérea en coordinación con las cuadrillas terrestres, dijo el VCFD.

El sistema de emergencias del condado de Ventura dijo que las llamas del incendio Sandy se estaban expandiendo a un ritmo acelerado, mientras que el VCFD apuntó que el fuego se desplazaba en dirección este, amenazando a las comunidades de Simi Valley, Bell Canyon y Box Canyon.

La noche de este lunes, el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció que el estado había obtenido asistencia federal para apoyar en el combate del incendio que se desató en el condado de Ventura.

Sigue leyendo: Peligro de incendios de vegetación en el sur de California por intensos vientos

“California está movilizando recursos para apoyar a las comunidades del condado de Ventura amenazadas por el incendio Sandy“, declaró Newsom.

“Esta movilización garantizará que los equipos de respuesta cuenten con el apoyo necesario para seguir protegiendo vidas y hogares mientras persisten las peligrosas condiciones del incendio”, agregó.

Se instó a los residentes de las zonas afectadas a seguir las indicaciones de las autoridades locales, mientras que la labor de los bomberos se concentra en lograr avances en la contención del incendio.

El incendio Sandy destruyó una vivienda y varios vehículos en Simi Valley. Crédito: Ethan Swope | AP

Sigue leyendo: Calor extremo eleva riesgo de incendios en el sur de California

Más zonas bajo órdenes de evacuación

Las autoridades ampliaron las áreas que están bajo orden de evacuación ante la amenaza del incendio Sandy.

Las órdenes de evacuación están vigentes para las siguientes zonas:

Santa Susana 01

Santa Susana 02

Bell Canyon 01

Bell Canyon 02

Bell Canyon 03

Bell Canyon 04

Bell Canyon 05

Cheseboro 01

Burro Flats 01

Meier Canyon 01

Simi Valley 32A

Simi Valley 33A

Simi Valley 34

Simi Valley 35

Zonas bajo advertencia de evacuación en el condado de Ventura:

Simi Valley 31

BELL-03

BOXC-02

BOXC-03

Se cancelaron las órdenes de evacuación para Simi Valley 32B y Simi Valley 33B, mientras que se levantaron las advertencias de evacuación para Simi Valley 31, TOAKS 6 y TOAKS 7.

Sigue leyendo: Emergen nuevos detalles del sospechoso del incendio Palisades de Los Ángeles

Alertas en el condado de Los Ángeles

Se emitieron advertencias de evacuación en el condado de Los Ángeles para la zona al norte de Victory Boulevard, al oeste de Valley Circle Boulevard, al sur del área de Chatsworth Peak, justo al sur de la Autopista 118.

Para conocer el panel del incidente, puede consultar este enlace.

Cancelación de clases

El Distrito Unificado de Simi Valley informó, en un comunicado, que se suspendieron la clases en todas las escuelas para este martes 19 de mayo debido al incendio Sandy.

Sigue leyendo: Alcaldesa Bass se reúne con Trump para recuperar Los Ángeles tras incendios

Los funcionarios escolares mencionaron que todos los estudiantes estaban a salvo en el momento en que estalló el incendio Sandy, quienes estaban bajo resguardo debido a la mala calidad del aire.

Los estudiantes de Crestview Elementary School y Mountain View Elementary School fueron evacuados a Simi Valley High School, en 5400 Cochran Street.

Los residentes de Simi Valley evacuados pueden encontrar refugio temporal en Rancho Santa Susana Community Park, en 5005 Los Angeles Avenue.

Sigue leyendo: Aumenta demanda de fuerza laboral en el sector forestal

Las autoridades activaron la línea 805-465-6650 para proporcionar información sobre evacuaciones y refugios en el condado de Ventura.

El Departamento de Salud Pública del Condado de Ventura emitió una advertencia sobre la calidad del aire, que puede ser variable debido al incendio y a la intensidad y dirección de los vientos.

Se recomienda limitar el tiempo al aire libre y permanecer en espacios interiores el tiempo que sea posible, con las puertas y ventanas cerradas.

Sigue leyendo: Bomberos logran 95% de contención en dos incendios en el sur de California

También se aconseja utilizar el aire acondicionado de los hogares y vehículos en modo de reciclaje o recirculación, y no confiar en las mascarillas de papel o antipolvo para su protección debido a que están diseñadas para retener partículas grandes, como el aserrín.

Sigue leyendo:

· Gavin Newsom exige para Los Ángeles $220 millones de dólares gastados por el DHS en publicidad

· Exjefa del LAFD demanda a alcaldesa de Los Ángeles por represalias

· Memorando confidencial del LAFD definía plan para proteger a alcaldesa tras incendio Palisades, según informe