Calor extremo eleva riesgo de incendios en el sur de California

Las altas temperaturas que se pronostican para este lunes 11 de mayo elevan el peligro de que puedan detonar incendios de maleza en el sur de California.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), se pronostica que este lunes será uno de los días más calurosos de 2026, con registros que pueden estar entre 15 y 20 grados por encima del promedio en todos los valles del interior de la región.

El pronóstico del NWS indica que los termómetros superen los tres dígitos en los desiertos, en las zonas del interior se registren entre los 80 y 90 grados, y 70 grados en las zonas costeras.

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Una alerta de calor extremo está vigente para este lunes, día en que se presentan las condiciones meteorológicas propicias para que surjan incendios debido a los terrenos con vegetación seca, fuertes vientos y baja humedad.

“Mañana (lunes) hará mucho calor, ¡con temperaturas entre 20 y 25 grados por encima de lo normal en muchos lugares! Si tienes que estar al aire libre, asegúrate de beber mucha agua y tomar descansos frecuentes. ¡Intenta evitar la actividad física durante las horas de más calor!”, dijo el NWS.

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Entre las localidades con las temperaturas más altas que se esperan en la región se incluyen:

Palm Springs : 108°F (42.2°C)

: 108°F (42.2°C) San Bernardino : 100°F (37.7°C)

: 100°F (37.7°C) Hemet : 99°F (37.2°C)

: 99°F (37.2°C) Lake Elsinore : 98°F (36.6°C)

: 98°F (36.6°C) Victorville : 98°F (36.6°C)

: 98°F (36.6°C) Riverside : 96°F (35.5°C)

: 96°F (35.5°C) Ontario : 95°F (35°C)

: 95°F (35°C) Temecula : 93°F (33.8°C)

: 93°F (33.8°C) Anaheim: 89°F (31.6°C)

Los especialistas mencionaron que los niveles mínimos de humedad podrían bajar hasta un 15% en las zonas del interior, con ráfagas de velocidad hasta 35 millas por hora.

Las autoridades pidieron a los residentes que se mantuvieran hidratados, evitaran la exposición prolongada al sol y estuvieran pendientes de los miembros vulnerables de la familia, las mascotas y los vecinos durante el periodo de calor extremo.

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Después de las condiciones de calor extremo pronosticadas para este lunes, los meteorólogos del NWS dijeron que, para este martes 12 de mayo, se espera un descenso en los registros de entre ocho y diez grados, con el regreso de nubes bajas, la niebla y vientos provenientes del mar.

Se tiene previsto que el calor regrese el próximo fin de semana, especialmente en el Valle de San Fernando y en zonas de Inland Empire.

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