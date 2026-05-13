ICE ofrece apoyo en la seguridad de los partidos del Mundial, según NBC

Contrario a lo que se ha mencionado desde Los Ángeles, donde el Comité Organizador del Mundial lo negó, Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) podrían participar en labores de seguridad durante algunos partidos del Mundial que se disputarán en territorio estadounidense a partir de junio, según revelaron funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a la cadena NBC News.

De acuerdo con la fuente, ICE ofreció apoyo a departamentos de policía locales y a otras agencias federales para reforzar la seguridad en los alrededores de los estadios sede del torneo, aunque aclararon que los agentes no realizarán controles migratorios a los asistentes.

Una de las fuentes indicó que el uso de uniformes por parte de los oficiales dependerá de cada ciudad anfitriona y de las agencias responsables de coordinar los operativos de seguridad. Hasta ahora no se ha confirmado públicamente si alguna sede aceptó formalmente el apoyo ofrecido por ICE.

El posible despliegue ocurre en medio de una creciente preocupación de organizaciones defensoras de migrantes, especialmente en estados con fuertes políticas de control migratorio como Florida y Texas. Diversos colectivos han advertido que la presencia visible de agentes de inmigración podría generar temor entre aficionados extranjeros y comunidades latinas residentes en Estados Unidos.

NEW: Federal officers and agents who arrest immigrants as part of their work with ICE may be at FIFA World Cup matches when the tournament gets underway in the U.S. next month, according to two DHS officials. https://t.co/Pl4uGR0pPr — NBC News (@NBCNews) May 13, 2026

La polémica aumentó después de que Rodney Barreto, presidente del comité anfitrión del Mundial en Miami, asegurara haber recibido garantías del secretario de Estado, Marco Rubio, de que el ICE no estaría dentro de los estadios durante el torneo.

“Mucha gente está comentando y diciendo: ‘Bueno, el ICE estará en el estadio’. Hablé con Marco Rubio. El ICE no va a estar en el estadio. Esto no se va a convertir en una especie de operación de redadas masivas. Ese no es el propósito de esto”, declaró Barreto días a tras a The New York Times.

Sin embargo, funcionarios del DHS explicaron a NBC que no existe actualmente ninguna directriz interna que ordene a los agentes encargados del control migratorio mantenerse alejados de las sedes mundialistas.

Las autoridades federales recordaron que ICE suele colaborar en operativos de seguridad de grandes eventos deportivos en Estados Unidos, como el Super Bowl, el Kentucky Derby y encuentros masivos de la NFL y la MLB, principalmente en tareas de inteligencia, control perimetral y apoyo logístico.

Ante el contexto, organizaciones civiles mantienen el escepticismo ante las garantías ofrecidas por las autoridades, incluso, una coalición de grupos de defensa de inmigrantes en Florida envió recientemente una carta al gobierno federal solicitando una moratoria temporal de las acciones de control migratorio durante el Mundial, argumentando que cualquier presencia de ICE podría desalentar la asistencia de aficionados internacionales y afectar la imagen del torneo.

Así, la discusión sobre el rol de ICE también se produce en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, incluyendo redadas ampliadas, mayores deportaciones y nuevas restricciones fronterizas.

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