ICE no participará en la seguridad del Mundial 2026 en SoFi Stadium de Los Ángeles

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no tomará parte en el operativo de seguridad en el SoFi Stadium durante los partidos del Mundial 2026, aseguraron los organizadores.

Este martes 12 de mayo, funcionarios del Mundial 2026, del SoFi Stadium y de la ciudad de Los Ángeles ofrecieron detalles sobre los preparativos para recibir a miles de aficionados que asistirán a los ocho partidos programados en el torneo mundialista.

Entre las inquietudes que se presentan a menos de un mes del Mundial 2026, los organizadores aclararon que los agentes federales de ICE no están considerados para colaborar en su plan de seguridad en el estadio de Inglewood.

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“Tenemos la suerte de contar con agencias locales, estatales y federales trabajando en la planificación de los diversos eventos de la Copa Mundial de Los Ángeles”, declaró la directora ejecutiva del Comité Organizador del Mundial en Los Ángeles, Kathryn Schloessman, en una entrevista con la cadena ABC.

“Se desplegarán recursos de múltiples agencias estatales y locales, y no hay indicios de que ICE vaya a ser desplegado en nuestros eventos principales en el SoFi Stadium y el LA Memorial Coliseum”, agregó la presidenta y directora ejecutiva de la Comisión de Deportes y Entretenimiento de Los Ángeles.

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Schloessman hizo la aclaración debido a que en una entrevista previa con la misma cadena de televisión, dijo que ICE estaría presente en el SoFi Stadium, como en eventos habituales, con el propósito de garantizar la seguridad.

La directora ejecutiva del Comité Organizador del Mundial en Los Ángeles mencionó que están trabajando en estrecha colaboración con sus socios en materia de seguridad para garantizar que todos los eventos en la ciudad sean seguros.

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El equipo de Estados Unidos tiene su partido inaugural el 12 de junio en el SoFi Stadium frente a la selección de Paraguay. En el estadio de Inglewood se tienen programados ocho partidos, incluyendo uno de la fase de cuartos de final.

Durante dos meses, el SoFi Stadium fue sometido a una renovación para cumplir con los requerimientos de la FIFA. Para el torneo, el inmueble de Inglewood será conocido como “Estadio de Los Ángeles”.

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