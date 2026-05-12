Baja reserva en hoteles de Los Ángeles a un mes del Mundial 2026

A poco menos de un mes de la inauguración del Mundial 2026, las reservaciones para habitaciones en hoteles de Los Ángeles está muy por debajo de lo esperado, de acuerdo con un informe del sector hotelero.

Según la Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento, las reservaciones de alojamiento en la región se encuentran alrededor de un 60% por debajo de los niveles habituales en comparación con años anteriores para eventos importantes.

El sector hotelero esperaba una mayor demanda de reservaciones, cuando el Mundial de la FIFA comenzará el 11 de junio en México, y la ciudad de Los Ángeles es una de las sedes principales con ocho partidos programados en el SoFi Stadium de Inglewood.

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La Copa Mundial de la FIFA 2026 es coorganizada por Estados Unidos junto con México y Canadá, para la primera edición con 48 selecciones participantes.

Entre los ocho partidos del Mundial 2026 que se jugarán en el SoFi Stadium destaca el primer encuentro del equipo de Estados Unidos, el 12 de junio frente a Paraguay.

A pesar de que todavía hay boletos disponibles para la mayoría de los partidos en el SoFi Stadium, el sector hotelero está preocupado por la baja demanda que se tenía prevista inicialmente.

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“Cuando vimos la lista de los partidos a finales del 2025, nos dimos cuenta de que no teníamos en California a ninguno de los equipos principales que tienen muchos aficionados“, expresó Alex Bastian, de la Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento.

En una encuesta elaborada por la misma asociación, más del 47% de los entrevistados reportó problemas con visas para viajar a Estados Unidos, lo que también estaría afectando la visita de aficionados de otros países.

La encuesta también mostró que un 65% de los propietarios de hoteles está reorientando su estrategia hacia otros clientes ante la baja en las reservaciones, un fenómeno que contrasta con las expectativas iniciales del sector.

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Uno de los alojamientos afectados es el Hollywood Hotel. Su director dijo que en junio es habitual alcanzar cerca del 90% de ocupación en años previos, pero actualmente registra niveles bajos de reservaciones.

“37% en reservaciones actuales para el mes de junio es una pérdida, aunque la proyección sea del 67%”, expresó el director del hotel, Jeff Arrubban.

Otros de los aspectos que también afectan a los aficionados son los altos costo del hospedaje y de los boletos.

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Sin embargo, plataformas de alojamiento como Airbnb registran incrementos en la demanda, con tarifas promedio por noche por debajo de los $500 dólares.

De acuerdo con la empresa, zonas como Hollywood Central, al norte de Hawthorne y West Hollywood, registraron los mayores crecimientos, con un aumento de hasta el 251% en algunas áreas.

El sector hotelero de Los Ángeles también apunta a que el bloqueo inicial de habitaciones por parte de la FIFA provocó una proyección inflada de demanda, lo que probablemente obligó a liberar parte de las reservaciones cuando no se alcanzaron las expectativas.

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