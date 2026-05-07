Luis Suárez le abre la puerta a la selección de Uruguay para el Mundial 2026: “Jamás le diría que no”

Luis Suárez volvió a encender la ilusión de los aficionados de Uruguay rumbo al Mundial 2026. El delantero del Inter Miami dejó abierta la posibilidad de regresar a la selección nacional, pese a que hace menos de dos años anunció oficialmente su despedida de La Celeste en plena eliminatoria mundialista.

El goleador uruguayo aseguró que, si el combinado nacional lo necesita, estaría dispuesto a regresar para disputar la próxima Copa del Mundo.

Luis Suárez no descarta volver a Uruguay

Tras el entrenamiento del Inter Miami, el atacante de 39 años habló sobre la posibilidad de regresar al equipo dirigido por Marcelo Bielsa: “Jamás le diría que no a la selección si me necesita, y más próximo a un Mundial”.

El exjugador del Barcelona, Liverpool y Atlético de Madrid explicó que su salida de la selección se dio porque consideró que era momento de dar paso a nuevas generaciones.

“En su momento di un paso al costado porque veía que tenía que dejar paso a los jóvenes. Dije una cosa que no tenía que haberla dicho. Ya me disculpé con los que me tenía que disculpar”.

"DIJE COSAS QUE NO TENÍA QUE DECIR" ❌ 🇺🇾



Luis Suárez se refirió a su conflicto con Marcelo Bielsa y aseguró que YA SE DISCULPÓ con el entrenador argentino.



🗣️ “Obviamente que uno siendo uruguayo jamás le diría que no a la Selección. En su momento di un paso al costado porque… pic.twitter.com/BZ0ZSii9M3 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 7, 2026

El retiro de Suárez con Uruguay y su conflicto con Bielsa

Luis Suárez anunció su retiro de la selección uruguaya en septiembre de 2024, luego de un empate sin goles frente a Paraguay en las eliminatorias rumbo al Mundial.

El delantero cerró su etapa con Uruguay como máximo goleador en la historia del combinado nacional, con 69 goles en 143 partidos, cifras que lo consolidan como una de las máximas figuras del futbol uruguayo.

Después de su despedida, el atacante lanzó críticas hacia Marcelo Bielsa, señalando tensiones dentro del vestuario y cuestionando el manejo del grupo por parte del técnico argentino.

Luis Suárez recupera protagonismo en Inter Miami

Desde su retiro internacional, el delantero se enfocó completamente en el Inter Miami, equipo con el que conquistó el MLS Supporters’ Shield 2024 y la MLS Cup 2025.

Sin embargo, el uruguayo perdió protagonismo durante la etapa de Javier Mascherano como entrenador, situación que cambió tras la llegada de Guillermo Hoyos al banquillo.

“En su momento, Mascherano me lo explicó y yo lo entendí. Después de tener cada vez menos minutos te preguntas cuál es el motivo, porque los momentos en los que participaba no eran malos, pero son decisiones que uno tiene que aceptar”.

Con el nuevo cuerpo técnico, Suárez volvió a sumar titularidades consecutivas por primera vez desde noviembre.

El Mundial 2026 vuelve a motivar a Luis Suárez

El delantero renovó con el Inter Miami hasta finales de 2026 y reconoció que todavía mantiene el deseo de competir al máximo nivel, situación que podría acercarlo nuevamente a Uruguay.

“Sigo teniendo esa adrenalina, esa ilusión de querer seguir jugando. Uno se da cuenta que todavía tiene un poquito de cuerda. Le van dando ganas de seguir compitiendo. Se ve en el campo (cuando) uno se sigue enojando con las derrotas y con los malos pases, y sigue disfrutando cuando convierte”.

Actualmente, Luis Suárez registra dos goles en siete partidos de liga y mantiene viva la posibilidad de disputar una última Copa del Mundo con La Celeste.

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