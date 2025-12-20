Mundial 2026: ¿cuál es la polémica de Uruguay y las estrellas en su escudo?

El Mundial de 2026 ya comienza a generar conversaciones en el mundo futbolístico. Uno de ellos tiene como protagonista a la selección de Uruguay. Los reportes señalaban que los “Charrúas” debían quitarse dos estrellas de su escudo, pero esto ha sido desmentido por Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

La FIFA ha introducido nuevos criterios con relación al bordado de estrellas en los escudos de las selecciones nacionales. Cada estrella representa un Mundial de la FIFA obtenido. Uruguay tiene cuatro y, a través de las redes sociales, surgió el rumor de que fueron notificados que debían omitir dos de ellas.

⭐ LA FIFA DEFINIÓ QUE URUGUAY USARÁ 2 ESTRELLAS EN EL ESCUDO



🏆 La FIFA resolvió que Uruguay deberá lucir únicamente 2 estrellas en su escudo, correspondientes a los títulos mundiales obtenidos, pese a que históricamente el país exhibía 4 estrellas, incluyendo las medallas de… pic.twitter.com/1D1cN1LlHb — Víctor Hugo Morales (@VHMok) December 10, 2025

Esto ocurriría por la “invalidez” de los dos títulos olímpicos de Uruguay. Los sudamericanos ganaron la medalla de oro olímpica en 1924 y 1928. Estos dos galardones no serían tomados en cuenta como Mundiales oficiales. El conteo de estrellas comenzaría desde 1930. En este sentido, Uruguay tendría solo dos estrellas gracias a sus victorias en las Copas del Mundo de 1930 y 1950.

Luis Suárez se pronunció en redes sociales luego de que se viralizara un video en el que dice que NO CUENTA los dos primeros campeonatos mundiales de la Selección Uruguaya.



“Uruguay tiene 4 estrellas, eso es INDISCUTIBLE. Hablé de mundiales y fue con humor, nada más. Amo a mi… pic.twitter.com/BQFwGsOiq4 — Santiago Acevedo (@santiacevedo02) December 8, 2025

Este no es un tema de conversación nuevo. Desde 2021 la AUF había recibido una notificación para suprimir estas dos estrellas del uniforme. Sin embargo, la “Celeste” fue al Mundial con sus cuatro estrellas.

“No. Eso sucedió en 2022, cuando la empresa Puma, que tenía el patrocinio técnico, recibió una suerte de cuestionamiento. Pero la AUF trabajó rápidamente y enseguida se confirmaron las cuatro estrellas”, explicó Alonso.

Uruguay mantendrá sus estrellas

El presidente de la AUF detalló que si hubo un cambio de la FIFA con relación a las estrellas. Las federaciones no pueden mezclar los logros mundialistas entre categorías. Esta fue la punica distinción a la que habría sido notificado el directivo.

“Sí hubo un cambio de criterio en FIFA respecto a que cada camiseta tiene las estrellas que les corresponde a ese sector. Por ejemplo, la camiseta de Uruguay no tiene estrellas en fútbol femenino o en fútbol sala”, explicó.

"SIEMPRE RECONOCIERON LAS CUATRO ESTRELLAS"



🇺🇾 El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, se manifestó en torno a la polémica generada por los títulos de los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928 y las estrellas que estos le aportan al escudo de Uruguay.



"No hay nada de la FIFA por las… pic.twitter.com/b8XVEPnAji — DSPORTS (@DSports) December 12, 2025

En este sentido, Ignacio Alonso reafirmó que la selección uruguaya seguirá usando sus cuatro estrellas en el escudo. Los logros obtenidos en los Juegos Olímpicos fueron ratificados por el ente organizador y los “Charrúas” seguirán presumiendo sus logros de aquella década.

“Los dos torneos Olímpicos de 1924 y 1928 fueron organizados por FIFA y eso está absolutamente reconocido, Uruguay tiene las cuatro estrellas. Indiscutiblemente”, concluyó.

