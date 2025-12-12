Landon Donovan advierte que México tendrá complicaciones en el Mundial de 2026

Después de que se sortearan los grupos del Mundial de 2026 hay un panorama mucho más claro sobre cuál podría ser el destino de los anfitriones. Landon Donovan, exfutbolista estadounidense, considera que México tendrá complicaciones en su grupo.

La selección mexicana quedó emparejada en el Grupo A del Mundial de 2026. El Tri se medirá a Sudáfrica el 11 de junio, a Corea del Sur el 18 de junio y a una tercera selección, aún no definida, el 24 de ese mismo mes. El tercer rival de El Tri podría ser República Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte.

Landon Donovan ofreció sus impresiones sobre este grupo. La leyenda del fútbol estadounidense no ve bien engranada a la selección de Javier Aguirre. Donovan considera que el liderato del Grupo A le pertenecerá a Corea del Sur.

“De hecho creo que Corea del Sur va a ganar el grupo. México está en una muy mala forma ahora mismo, lo están, no parece que le puedan dar vuelta y yo tampoco veo que puedan mejorar mucho (…) No creo que tengan grandes jugadores. Creo que el apoyo de casa les va a ayudar, pero van a terminar segundos”, dijo Donovan para Fox Soccer.

Landon Donovan no le mete muchas fichas a la selección mexicana. El exfutbolista estadounidense considera que el grupo puede complicarse aún más con la presencia del rival europeo. Irlanda considera que es el obstáculo más fuerte de los posibles clasificados.

“Especialmente si Irlanda se clasifica yo lo veo muy en el aire, creo que pueden dar una sorpresa con Troy Parrott. México está en un mal momento, entonces debemos estar atentos a lo que pasa en los playoffs de la UEFA, creo que veremos mucha pelea, mucha intensidad en estos partidos”, agregó.

México contra asiáticos

La selección mexicana se enfrentó a dos rivales asiáticos en la Fecha FIFA del mes de septiembre. En la primera ventana, El Tri empató 0-0 contra Japón. En el segundo duelo del mes, El Tri se enfrentó precisamente contra Corea del Sur. En aquel partido México pudo rescatar un empate sobre la hora (2-2) con un gol de Raúl Jiménez. Los goles coreanos fueron anotados por Son-Heung-Min y Oh Hyeon-gyu.

Sigue leyendo:

– Legendario futbolista de Estados Unidos analiza a los “gigantes” de Concacaf

– Donovan vs. Pulisic: se desata la polémica en la selección de Estados Unidos

– Mundial 2026: cuáles son los candidatos a llevarse la Copa del Mundo

– Carlo Ancelotti habló sobre la posible presencia de Neymar Jr. en el Mundial de 2026