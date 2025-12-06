Legendario futbolista de Estados Unidos analiza a los “gigantes” de Concacaf

Cada vez quedan menos meses para el inicio del Mundial de 2026. México, Estados Unidos y Canadá serán los anfitriones de este torneo. Las críticas recaen principalmente sobre el nivel de El Tri. Los “gigantes de Concacaf” ya tienen a sus rivales. Marcelo Balboa, exdefensor estadounidense, no fue tan pesimista sobre el nivel del conjunto de Javier Aguirre.

En la actualidad, México acumula 6 partidos consecutivos sin ganar. El conjunto de Javier Aguirre viene de igualar 0-0 con Japón, empatar 2-2 contra Corea del Sur, caer goleados 0-4 con Colombia, empatar 1-1 con Ecuador, igualar 0-0 con Uruguay y caer derrotados con Paraguay 1-2. A pesar de estos recientes resultados, Balboa considera que la USMNT no ha superado a la selección mexicana.

En el Mundial de 2026 México fue ubicada en el Grupo A y compartirá este sector con las selecciones de Sudáfrica, República de Corea y el ganador Playoff UEFA D (Dinamarca, República Checa, Irlanda o Macedonia del Norte).

“No (rebasó Estados Unidos a México). Mira, México está pasando un mal momento y eso pasa en todos los equipos. Pasó a Estados Unidos en 2018, no llegamos al Mundial, así que esa es una cosa siempre vamos a discutir quién es el número uno en Concacaf”, dijo Balboa en unas declaraciones difundidas por el diario Récord.

A diferencia de México, Estados Unidos ha ido mejorando su rendimiento. Después de caer 0-2 contra Corea del Sur en septiembre, la USMNT acumula 4 victorias y 1 empate. Mauricio Pochettino ha encontrado la fórmula para seguir afinando detalles en medio de triunfos y buenas presentaciones.

Estados Unidos fue ubicado en el Grupo D. La USMNT se medirá ante Paraguay, Australia y el ganador Playoff UEFA C (Turquía, Eslovaquia, Kosovo o Rumania).

Canadá es el líder de Concacaf

Marcelo Balboa, defensor que jugó más de 120 partidos para la USMNT, considera que la selección de Canadá está pasando por un mejor momento en la actualidad. Los canadienses están en el grupo B junto al ganador Playoff UEFA A (Italia, Gales, Bosnia y Herzegovina o Irlanda del Norte), Qatar y Suiza Sin embargo, Balboa no subestima un cambio de mentalidad y nivel del conjunto azteca, una selección con experiencia en estos torneos y que buscará superar su fatídico cuarto partido en los Mundiales.

“Por ahora yo pienso que es Canadá porque está pasando un buen momento, México no. Así que la verdad, es un equipo que está sufriendo, ya sabemos que cuando viene el Mundial, ya sabemos que México siempre va a hacer un buen papel en el Mundial”, concluyó.

