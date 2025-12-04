México podría dar la sorpresa en el Mundial, aseguró el francés Arsène Wenger

La selección de México podría ser de las sorpresas agradables del próximo Mundial 2026, aseguró el prestigiado director técnico francés, Arsène Wenger, quien expuso en el umbral del sorteo mundialista que el llamado Tricolor está para algo más que el quinto partido de una justa universal.

El multiprestigiado estratega ganador de la UEFA Champions League, Premier League, Recopa de Europa y Ligue 1, entre varios títulos más, destacó que México podría tener un papel destacado en la próxima justa mundialista.

“México siempre clasifica, no lo hicieron en esta ocasión de la forma normal, pero en los últimos años siempre han estado clasificados. Siempre están presentes. Es un buen momento para ellos para hacer, o mejor dicho, tener un progreso; pueden ser una sorpresa”, comentó.

Los comentarios sobre México fueron formulados durante reunión informativa en la antesala del sorteo de la Copa del Mundo, donde resaltó el papel de México en este torneo, selección que es constante en cuanto a su clasificación y cree, en 2026, puede sorprender.

“Tiene material con que hacerlo, sin duda puede ir más allá del quinto partido”, destacó el estratega europeo dentro de este evento que reunirá a las personalidades más granadas del balompié internacional y que se han dado cita en este magno evento realizado en la capital de los Estados Unidos.

Wegner también dijo que México siempre ha tenido las armas para destacar, pero también expuso que muchos de los factores que les han evitado dar el golpe de autoridad es mental: “México tiene cultura del futbol, cualidades futbolísticas y, quizá, ha sido la parte mental la que no le ha permitido llegar al menos a los Cuartos de Final, pero tú sabes más del tema porque vives junto a ellos”, dijo el francés.

Por último, señaló que Javier Aguirre tiene los méritos para ser nombrado candidato al Balón de Oro como técnico. “Sí, claro que lo merece”, sentenció.

