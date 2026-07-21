Niña hispana sufre mordedura de serpiente en Los Ángeles

Una niña hispana de 3 años sufrió la mordedura de una serpiente de cascabel, incidente que ocurrió a pocos pasos de su casa, en la ciudad de Santa Clarita, en el condado de Los Ángeles.

Addy Barajas fue víctima del ataque cuando intentó tomar un paquete de Amazon que habían dejado sobre la verja del jardín de su casa, sin percatarse de que debajo había una serpiente de cascabel del Pacífico del Sur.

De acuerdo con el padre de la niña, Manuel Barajas, su esposa le dijo a Addy que acudiera a recuperar el paquete, sabiendo que se trataba de un regalo para la niña.

Sigue leyendo: Niño alerta sobre serpiente de cascabel en guardería de Los Ángeles

Addy salió corriendo a buscarlo, pero no vio que debajo del paquete se escondía la serpiente, que la mordió en la mano izquierda cuando intentó tomarlo.

Barajas dijo que su esposa llevó rápidamente a Addy al estacionamiento de un supermercado local, donde encontró a los paramédicos del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles (LACoFD), quienes trasladaron a la niña a un hospital local.

En el centro médico, Addy recibió su primera dosis de antídoto, aunque posteriormente tuvo que ser trasladada a otro hospital con una unidad de cuidados intensivos pediátricos.

Sigue leyendo: Mujer del norte de California muere por la mordedura de serpiente

La niña hispana permaneció dos días bajo la supervisión de los médicos de la unidad de cuidados intensivos mientras le suministraban dos dosis adicionales de antídoto contra el veneno de la serpiente de cascabel.

El ataque que sufrió Addy en Santa Clarita se produce en medio de un aumento de incidentes relacionados con mordeduras de serpiente de cascabel en el sur de California, con tres personas muertas y cerca de 250 casos reportados hasta principios de julio.

Según los expertos, el repunte en el número de ataques está relacionado con la ola de calor que afectó gran parte del sur de California, lo que incrementó la actividad de las serpientes de cascabel.

Sigue leyendo: Mujer hispana muere por mordedura de serpiente de cascabel en Ventura

Recientemente, un hombre residente de Ohio, que visitaba a su familia en California, logró sobrevivir después de recibir 54 dosis de antídoto y de pasar 12 días en la unidad de cuidados intensivos.

Barajas dijo que deseaba compartir la experiencia de su familia para concientizar sobre los peligros que representan las serpientes de cascabel en el sur de California, así como la importancia de que los hospitales estén preparados para atender este tipo de emergencias.

“Ahora está muy bien. Diría que está recuperada en un 70%“, dijo Barajas, en una entrevista con la cadena KTLA, en referencia al estado de salud de su hija Addy.

Sigue leyendo: Hispano del condado de Orange fallece tras mordedura de serpiente de cascabel

“Todavía tiene un moretón en la mano izquierda donde la mordió. Está animada, se comporta muy bien, pero no deja de preguntar por qué la mordió una serpiente“, agregó el padre hispano.

Se creó una página de GoFundMe para recibir donaciones que ayudarán a la familia con el pago de los servicios médicos de Addy, Así como para apoyar a la economía familiar tras los días de trabajo perdidos mientras cuidaban la recuperación de la niña de 3 años.

Sigue leyendo:

· Hombre recibe por correo paquete con serpiente de cascabel viva en el Condado de San Bernardino

· VIDEO: una mujer es salvajemente atacada por una serpiente

· Mujer descubre serpiente dentro de bolsa de palomitas de maíz en supermercado de Virginia