Niño alerta sobre serpiente de cascabel en guardería de Los Ángeles

Un niño descubrió una serpiente de cascabel que se encontraba en el interior de una casita de juegos infantiles en una guardería de un vecindario de Santa Clarita, en el condado de Los Ángeles.

De acuerdo con el experto local en el manejo de serpientes de cascabel, Cary Quashen, el incidente ocurrió aproximadamente a las 4:30 p.m. del 11 de junio en una guardería en el vecindario de Saugus.

Quashen dijo que el niño alertó a un maestro después de descubrir la presencia de la serpiente en el área de juegos, lo que ayudó a evitar una situación potencialmente peligrosa para los menores.

Sigue leyendo: Mujer del norte de California muere por la mordedura de serpiente

El personal de la guardería contactó al especialista en serpientes para retirar de forma segura al reptil antes de que pudiera atacar a un niño o a un adulto.

“Gracias a Dios todo salió bien“, expresó Quashen en una publicación en las redes sociales.

La serpiente de cascabel estaba enroscada en el suelo, en el interior de la casita de juegos infantiles, antes de que Quashen la capturara de forma segura con su equipo especializado.

Sigue leyendo: Mujer hispana muere por mordedura de serpiente de cascabel en Ventura

Cary Quashen dirige un servicio de eliminación de serpientes de cascabel y un programa de adiestramiento canino en la ciudad de Santa Clarita.

El especialista en reptiles declaró que acudió a la guardería para asegurarse de que la zona fuera segura y de que ningún niño hubiese sido mordido por la serpiente.

Después de capturar al reptil, Quashen lo introdujo en un depósito especial para trasladar la serpiente sin poner a ninguna persona en riesgo.

Sigue leyendo: Hispano del condado de Orange fallece tras mordedura de serpiente de cascabel

Ningún niño de la guardería de Santa Clarita resultó herido por la serpiente de cascabel, sin que se conozca cómo llegó el reptil hasta las instalaciones.

El incidente sirve como recordatorio de que la actividad de las serpientes de cascabel aumentó durante los meses más calurosos en el sur de California, en particular en las comunidades de las estribaciones de las montañas y en las áreas cercanas a espacios abiertos.

Los expertos aconsejaron a las personas que tengan un encuentro repentino con una serpiente de cascabel que mantengan una distancia segura, que eviten manipularla y que contacten a profesionales capacitados en el manejo de la vida silvestre por si es necesario retirarla de un lugar.

Sigue leyendo:

· Hombre recibe por correo paquete con serpiente de cascabel viva en el Condado de San Bernardino

· Pitón ataca a un niño de 5 años y lo arrastra hacia el fondo de una piscina

· Mujer descubre serpiente dentro de bolsa de palomitas de maíz en supermercado de Virginia