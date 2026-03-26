Mujer hispana muere por mordedura de serpiente de cascabel en Ventura

La mordedura de una serpiente de cascabel causó el fallecimiento de una mujer hispana en un popular parque de Thousand Oaks, en el condado de Ventura.

Gabriela Bautista, de 46 años y residente de Moorpark, murió la semana pasada, cinco días después de sufrir el ataque del reptil, según informaron las autoridades.

Poco antes del mediodía del 14 de marzo, la mujer hispana se encontraba practicando senderismo en el Wildwood Regional Park cuando fue mordida por una serpiente de cascabel, y los servicios de emergencia la trasladaron en helicóptero a Los Robles Regional Medical Center.

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La oficina del médico forense del condado de Ventura informó que Bautista, gran aficionada a la práctica del excursionismo, falleció el 19 de marzo como consecuencia de la intoxicación por veneno de serpiente de cascabel.

El oficial de información pública del Departamento de Bomberos del Condado de Ventura, Andrew Dowd, dijo a la cadena KTLA que el año pasado se registró un total de nueve mordeduras de serpiente de cascabel, mientras que este año, en el sur de California, han ocurrido cuatro desde el 14 de marzo.

Dowd expresó que el número de incidentes que se acumulan en los primeros meses del año es preocupante, por lo que instó a las personas a que tomen las medidas de precaución adecuadas cuando lleven a cabo actividades en lugares donde pudiera haber serpientes de cascabel.

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De los cuatro incidentes registrados este año en el sur de California, uno de ellos involucró a una joven que se cayó de su bicicleta cerca del inicio del sendero Wendy, en Thousand Oaks, aproximadamente a las 7:30 p.m. del 20 de marzo.

Los servicios de emergencia caminaron hasta el lugar donde se encontraba y la trasladaron urgentemente al hospital, donde le administraron un antídoto que probablemente le salvó la vida.

En otro de los casos, un hombre hispano de 25 años, residente de Costa Mesa, falleció después de ser atacado por una serpiente el 1 de febrero, en el condado de Orange.

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La víctima andaba en bicicleta por un sendero en Irvine cuando sufrió la mordedura alrededor de las 11:00 a.m. Fue trasladado a un hospital, donde entró en coma. Sus familiares confirmaron su fallecimiento el 4 de marzo.

De acuerdo con los especialistas, los avistamientos de serpientes de cascabel suelen incrementarse a finales del verano, pero los encuentros con reptiles se han disparado en las últimas semanas debido a las recientes olas de calor.

“En las últimas dos semanas hemos tenido mucha actividad, un poco más de lo normal. En un solo día, recibí tres reportes del público“, dijo Melissa Borde, gerente de la Reserva Ecológica Bolsa Chica, en Huntington Beach, condado de Orange.

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Borde explicó que las serpientes de cascabel no hibernan como los mamíferos. En cambio, entran en un estado llamado brumación, durante el cual conservan energía y disminuyen sus actividades.

La especialista mencionó que, con los cambios bruscos de temperatura, las serpientes de cascabel gastan energía adicional adaptándose, lo que puede alterar su ritmo natural y su estado general.

“Con el pronóstico de temperaturas cálidas para las próximas dos semanas, creo que estarán bastante activas. Y no solo las serpientes de cascabel, sino que también se verán culebras de tierra y otros reptiles”, agregó.

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En caso de que salga a recorrer senderos y observe una serpiente, no la moleste. Deje que cruce el camino por sí sola y después continúe una vez que se haya apartado del camino de forma segura.

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