Seguro Social: ¿quiénes reciben su pago el 10 de junio?

Junio avanza y, a diferencia de otros meses que se hacen largos por un depósito del Seguro Social que se alarga, durante esta semana iniciará el ciclo de los miércoles en el pago de los beneficios de jubilación, discapacidad y para sobrevivientes. ¿Quiénes recibirán su dinero? No desesperes, te lo decimos al instante.

El próximo miércoles 10 de junio marcará el inicio de este ciclo mensual de pagos. En esta fecha recibirán sus depósitos los beneficiarios cuyo cumpleaños se encuentre entre el día 1 y el día 10 de cualquier mes del año. Se trata de uno de los grupos más numerosos dentro de los más de 71 millones de estadounidenses que reciben prestaciones administradas por la SSA.

La agencia federal organiza los pagos de junio en tres fechas distintas, a lo que comúnmente se les conoce como el ciclo de los miércoles del Seguro Social. Después del depósito correspondiente al 10 de junio, los siguientes beneficiarios en recibir sus recursos serán quienes nacieron entre los días 11 y 20 de cualquier mes. Para ellos, el pago está programado para el miércoles 17 de junio.

Posteriormente, el último grupo recibirá sus beneficios el miércoles 24 de junio. Esta fecha corresponde a las personas nacidas entre los días 21 y 31 del mes.

Es importante recordar que existe una excepción para quienes reciben beneficios utilizando el historial laboral de otra persona, como ocurre en algunos casos de cónyuges o sobrevivientes. En estas situaciones, la SSA toma en cuenta la fecha de nacimiento de la persona sobre cuyo historial se basa la prestación y no la del beneficiario que recibe el dinero.

Otros pagos del Seguro Social que ya fueron enviados

Aunque los depósitos de los miércoles son los más conocidos, no son los únicos pagos programados durante junio. La SSA ya realizó depósitos el pasado 3 de junio para un grupo específico de beneficiarios. Se trata de quienes comenzaron a recibir prestaciones antes de mayo de 1997. Para ellos, la fecha de nacimiento no influye en el calendario, ya que sus pagos se distribuyen al inicio de cada mes.

Además, algunos beneficiarios reciben tanto el Seguro Social como el programa del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI). En estos casos, el pago del SSI fue emitido el 1 de junio, mientras que el depósito del Seguro Social llegó dos días después, el 3 de junio.

¿Cuánto reciben en promedio los beneficiarios?

Las cantidades varían dependiendo del tipo de prestación que recibe cada persona. Según los datos más recientes compartidos por la SSA, el beneficio mensual promedio para jubilados alcanza los $2,026.41 dólares.

Por su parte, quienes reciben prestaciones por discapacidad obtienen un promedio mensual de $1,493.20 dólares. En el caso de las prestaciones para sobrevivientes, el pago promedio es de $1,625.56 dólares.

Estas cifras pueden ser mayores o menores dependiendo del historial laboral, los ingresos reportados durante la vida laboral y otros factores considerados por la SSA al calcular cada beneficio.

¿Cómo se envían los pagos?

La forma más común de recibir los beneficios es mediante depósito directo en una cuenta bancaria. Los beneficiarios pueden actualizar sus datos financieros a través de la plataforma digital “Mi Seguro Social”, disponible en el portal oficial de la SSA.

Otra alternativa es la tarjeta Direct Express, una tarjeta de débito diseñada específicamente para distribuir pagos federales. Esta opción permite acceder al dinero sin necesidad de tener una cuenta bancaria tradicional.

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