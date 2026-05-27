Seguro Social: ¿Cuándo son las fechas de pago del SSI en junio de 2026?

Todos los meses más de 7 millones de personas reciben pagos mensuales a través de programas sociales de la entidad como es el caso del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) con montos que alcanzan hasta los $1,400.

Los días de pago se establecen en un calendario con el fin de que los beneficiarios puedan administrarse correctamente. En cuanto a los asegurados al SSI, el dinero se envía todos los primeros de cada mes; sin embargo, las fechas pueden ajustarse si coincide con fin de semana o feriado.

Fechas de pago

Por lo tanto, la fecha del próximo pago del SSI está programada para el lunes 1 de junio, pero la entidad también ha dado a conocer cuáles serán los otros días de cobro, en alguno de los meses se enviará doble cheque como en el caso de julio, octubre y diciembre, ya que, en su mayoría los días de pago coinciden con fines de semana.

Miércoles, 1 de julio de 2026

Viernes, 31 de julio de 2026

Martes, 1 de septiembre de 2026

Jueves, 1 de octubre de 2026

Viernes, 30 de octubre de 2026

Martes, 1 de diciembre de 2026

Jueves, 31 de diciembre de 2026

¿Cuánto es el monto del SSI?

Los montos para estos beneficiarios dependen de su estatus social, puesto que los asegurados individualmente obtienen $900, los conjuntos reciben $1,400 y las personas esenciales, aquellas que brindan atención a asegurados del SSI, reciben $400.

Los beneficios del Seguro de Ingreso Suplementario, como su nombre lo indica son pagos complementarios que se destinan a jubilados menores de 65 años y bajos ingresos, personas con discapacidad de escasos recursos o niños con discapacidad.

Si desea conocer los requisitos para asegurarse al SSI, puede consultar en la página web del Seguro Social, acudir a una de sus oficinas o llamar al 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778) de 8:00 a 19:00, hora local, de lunes a viernes.

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