COLA del Seguro Social 2027 sería de casi el 4%, según una nueva estimación

El COLA del Seguro Social 2027 podría acercarse al 4%; al menos esa es la nueva estimación de una organización que representa a adultos mayores en el país. Este incremento llega en un contexto donde la inflación vuelve a presionar el costo de vida, afectando especialmente a millones de jubilados que dependen de estos ingresos para cubrir sus gastos básicos.

La proyección más reciente proviene de The Senior Citizens League, donde estima que el ajuste por costo de vida, conocido como COLA, estaría en aproximadamente 3.9%, una cifra superior a lo previsto a inicios del año.

“Esto supone un aumento considerable con respecto a principios de año, cuando nuestra proyección generalmente se situaba entre el 2% y el 3%”, declaró Alex Moore, estadístico de la Liga de Ciudadanos Mayores, en un correo electrónico.

El COLA tiene como objetivo ajustar los beneficios del Seguro Social para que no pierdan valor frente a la inflación. Sin embargo, su cálculo no siempre refleja el aumento real de los gastos cotidianos que enfrentan los adultos mayores.

De acuerdo con la Administración del Seguro Social (SSA), el pago promedio para un jubilado es de alrededor de $2,071 dólares mensuales. Con un aumento del 3.9%, el ajuste representaría cerca de $80.77 dólares adicionales, elevando el beneficio mensual promedio a aproximadamente $2,152 dólares.

Aunque este incremento puede parecer positivo, expertos advierten que no necesariamente compensa el aumento en rubros clave como vivienda, alimentos y salud, que siguen registrando incrementos constantes.

La inflación reciente también mantiene la presión sobre todos los bolsillos en Estados Unidos, especialmente, las personas mayores. El Índice de Precios al Consumidor (CPI) ha mostrado aumentos anuales cercanos al 3.3% y 3.8% en meses recientes, lo que indica que los precios continúan subiendo a un ritmo relevante. En este escenario, el impacto del costo de la energía ha sido uno de los factores más sensibles.

“A medida que avanza el año, el aumento de los precios del petróleo podría empeorar la situación”, señaló Moore. “Unos precios más altos de la energía encarecen el cultivo de cosechas, el transporte de bienes y servicios, e incluso el funcionamiento de la maquinaria para producir en las fábricas”.

Otra estimación del Comité para un Presupuesto Federal Responsable (CRFB) coincide en una proyección cercana, calculando un COLA de 3.8%, aunque con un rango posible entre 3% y 4.5% dependiendo del comportamiento de la inflación.

Sin embargo, el aumento en los beneficios no necesariamente significa mayor estabilidad para los jubilados. Un análisis reciente de The Senior Citizens League estima que los beneficios del Seguro Social han perdido casi un 14% de su valor en la última década, principalmente porque el índice utilizado para calcular el COLA no refleja completamente los gastos reales de las personas mayores, especialmente en salud.

El COLA definitivo para 2027 será anunciado hasta octubre del próximo año, pero cada que los datos de la inflación en Estados Unidos se mueven, los nuevos cálculos surgen.

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