¿Es cierto que habría un billete de $250 con la imagen de Trump?

Si en estos últimos días viste circular imágenes de un billete de $250 dólares con el rostro de Donald Trump, no se trata de una creación hecha por inteligencia artificial. Aunque el diseño todavía no es oficial y tampoco existe un nuevo billete aprobado, sí hay una propuesta real dentro del gobierno estadounidense que busca colocar al presidente en una nueva denominación conmemorativa.

La polémica comenzó luego de que el secretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmara que se analizan escenarios para producir un posible billete de $250 dólares con la imagen del actual mandatario.

No obstante, el proyecto todavía enfrenta un obstáculo importante: la ley federal actualmente prohíbe que personas vivas aparezcan en el dinero estadounidense.

“Actualmente, en los billetes de dólares estadounidenses, ninguna persona viva puede aparecer en ellos, y deben llevar la inscripción ‘In God We Trust'”, explicó Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos. “Por eso, en este momento, hay un proyecto de ley en trámite en la Cámara de Representantes y en el Senado para modificar el primer requisito y permitir que una persona viva, Donald J. Trump, aparezca en el billete de $250 dólares”.

El funcionario también dejó claro que el Departamento del Tesoro ya trabaja en previsiones técnicas por si el Congreso aprueba la legislación.

“Así que nos hemos preparado con antelación por si se aprueba la legislación. Pero nos ceñiremos a la ley”, añadió Bessent.

La iniciativa fue presentada por el representante republicano Joe Wilson, de Carolina del Sur, mediante el proyecto denominado “Donald J. Trump $250 Bill Act“. La propuesta busca modificar la Ley de la Reserva Federal para ordenar que la Oficina de Grabado e Impresión (BEP) produzca billetes de $250 dólares con el retrato de Trump.

Hasta ahora, la legislación permanece estancada en el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes desde febrero de 2025 y todavía no ha sido sometida a votación.

¿Cómo sería el billete de Trump?

Las imágenes que comenzaron a circular muestran diferentes versiones preliminares del diseño. Una de ellas apareció en un comunicado del congresista Wilson y fue creada con inteligencia artificial. Ese modelo presenta un retrato a color de Donald Trump colocado al lado izquierdo del billete.

Otra maqueta fue revelada por The Washington Post y, según el reporte, habría sido compartida internamente con personal de la Oficina de Grabado e Impresión. En esa versión, el billete mantiene el tradicional color verde de los dólares estadounidenses y coloca el rostro de Trump en el centro.

No obstante, el Departamento del Tesoro aclaró que ninguna de esas imágenes representa un diseño oficial aprobado. Un funcionario de la dependencia declaró a CBS News que “cualquier diseño o maqueta que circule no es real”.

La misma fuente confirmó que la Oficina de Grabado e Impresión ya realiza trabajos preliminares y análisis técnicos relacionados con la propuesta legislativa.

“La Oficina de Grabado e Impresión está tomando medidas proactivas para producir un billete conmemorativo de $250 dólares que reconocerá debidamente el 250 aniversario de nuestra gran nación”, señaló el funcionario del Departamento del Tesoro.

El plan forma parte de las celebraciones del aniversario de Estados Unidos

El posible billete sería parte de una serie de productos conmemorativos impulsados rumbo al aniversario $250 de la independencia de Estados Unidos, celebración que tendrá lugar el 4 de julio de 2026.

En meses recientes, el gobierno estadounidense también anunció nuevas monedas especiales de cinco, diez, veinticinco y cincuenta centavos. Además, el Departamento del Tesoro confirmó previamente que futuros billetes incluirán la firma de Trump.

Según Associated Press, funcionarios cercanos al presidente presionaron para acelerar el diseño del nuevo billete e incluso hubo movimientos internos dentro de la Oficina de Grabado e Impresión relacionados con el proyecto.

Por ahora, todo depende de que el Congreso apruebe una excepción legal que permita mostrar a una persona viva en el dinero estadounidense. Mientras eso no ocurra, el supuesto billete de $250 dólares con la imagen de Donald Trump seguirá siendo únicamente una propuesta y no una nueva moneda oficial en circulación.

También te puede interesar: