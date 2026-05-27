Casa de la Moneda anunció que centavo para conmemorar el 250 aniversario de EE.UU. circulará la próxima semana

El próximo 4 de julio se celebrarán los 250 años de Estados Unidos y, para conmemorar esta fecha, la Casa de la Moneda anunció que a partir del 1 de junio se distribuirá entre los bancos comerciales e instituciones financieras una nueva pieza de 25 centavos con diseño alusivo a la Declaración de Independencia.

Al respecto, la directora interina de la Casa de la Moneda de Estados Unidos, Kristie McNally, comentó que los nuevos diseños representan la historia del camino de Estados Unidos hacia una “unión más perfecta” y celebran los ideales de libertad que definen a Estados Unidos.

“Esperamos ofrecer a cada estadounidense la oportunidad de tener en sus manos los 250 años de historia de nuestra nación, a medida que conectamos a Estados Unidos a través de las monedas”, dijo McNally.

En el comunicado de prensa, la entidad detalló que en la moneda conmemorativa se observará en el anverso al tercer presidente de los Estados Unidos entre 1801-1809, Thomas Jefferson y autor de la Declaración de Independencia junto a las inscripciones “E Pluribus Unum”, “In God We Trust” y las fechas “1776- 2026”, mientras que en el reverso se acuñó la emblemática Campana de la Libertad con la grieta visible y las inscripciones: “Declaration of Independence”, “Quarter Dollar”, “Liberty” and “United States of America”.

La Casa de la Moneda también informó que esta pieza es la tercera de cinco diseños más que saldrán en circulación este año, entre los que se encuentra el centavo del Pacto del Mayflower, que comenzó su distribución en enero, con la imagen de dos peregrinos (hombre y mujer) abrazándose con la inscripción “E Pluribus Unum”, que se traduce como “de muchos, uno”.

También en la lista está la moneda de 25 centavos de la Guerra de la Independencia que ha estado en circulación desde marzo de este año, mostrando la imagen de George Washington (el primer presidente de los Estados Unidos entre 1789 y 1797)​​​ durante la Guerra de la Independencia.

Las monedas que aún no han salido en circulación son la de veinticinco centavos de dólar conmemorativa de la Constitución de los Estados Unidos, que tiene en el anverso el retrato de James Madison (presidente 4.º de EE. UU.), y el centavo del Discurso de Gettysburg, que en el anverso tiene a Abraham Lincoln (presidente 16.º de Estados Unidos) con dos manos entrelazadas y la inscripción “A new nation conceived in freedom”.

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