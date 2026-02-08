Seis valiosas monedas raras que los coleccionistas desean tener

Muchas monedas antiguas pasan desapercibidas al final del armario, en frascos de propina olvidados, o en trastes guardados en el ático, pero para sorpresa de muchos a veces algunas de esas piezas pueden llegar a valer miles de dólares en el mercado.

Si bien, los detalles de acuñación son importantes a la hora de evaluar una moneda de colección, también la fecha en la que se produjo puede darle mucha importancia a la pieza y volverla realmente valiosa para los coleccionistas.

Es por esa razón que, aquí te mostramos algunas monedas que pueden costar mucho dinero y que probablemente tengas en casa o monedero y no lo sabías:

Dólar de la Paz de 1921

Debido a su elegante diseño, esta moneda es realmente atractiva a la vista, según Gainesville Coins es una pieza “muy apreciada”, lo que podrís alcanzar el precio de los casi $240 dólares.

Moneda de niño y delfín: 281-240 a. C.

La razón de su valor es la historia detrás de esta moneda. Por un lado, se aprecia a un soldado a caballo y por el otro la historia del hijo de Poseidón, debido a su importancia, características y diseño único, su valor ronda los $700 dólares.

Centavo de trigo Lincoln de 1914-D

Esta moneda es de las más populares, la mayoría de los coleccionistas van detrás de ella, la serie de ejemplares es escasa lo que aumenta su valor, algunas se venden por hasta $175 dólares.

Moneda de veinticinco centavos del estado de Wisconsin de 2004 con hoja adicional

Las monedas que forman parte de las colecciones de estados de EE.UU. tienen gran demanda en el mercado de subastas, alcanzando precios de hasta $850 dólares o más.

Monedas de oro estadounidenses anteriores a 1933

De acuerdo con Gainesville Coins estas monedas pueden llegar a costar al menos $150 dólares, debido a que están fabricadas con 90% oro.

