Dispositivo de Amazon de $9.99 te puede ahorrar $100 en facturas eléctricas: así lo hace

Las facturas de electricidad pueden aumentar por razones que muchas veces pasan desapercibidas. Más allá del aire acondicionado o la calefacción, existen aparatos que consumen energía constantemente y terminan encareciendo los gastos del hogar. Para detectarlos, un dispositivo disponible en Amazon por $9.99 dólares se ha convertido en una herramienta popular entre quienes buscan reducir su consumo eléctrico y conocer exactamente qué equipos están elevando sus recibos mensuales.

Se trata de un monitor enchufable que permite medir cuánta energía utiliza cada aparato conectado a una toma de corriente. Su funcionamiento es sencillo: primero se conecta el medidor al enchufe y después el electrodoméstico que se desea analizar. A partir de ese momento, el usuario puede consultar información sobre el consumo energético, la eficiencia del dispositivo, el costo estimado de operación e incluso posibles riesgos relacionados con una sobrecarga eléctrica.

Esta herramienta es muy beneficiosa, ya que, en lugar de intentar adivinar qué aparato consume más energía, los propietarios pueden obtener datos concretos sobre cada equipo de su hogar. Esto resulta especialmente útil para identificar los llamados “electrodomésticos vampiro”, es decir, aquellos que continúan utilizando electricidad incluso cuando parecen estar apagados o permanecen en modo de espera.

Según el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE), los aparatos que permanecen enchufados o en modo de espera representan entre el 5% y el 10% del consumo energético de una vivienda promedio. Ese porcentaje equivale aproximadamente a $100 dólares al año que muchas familias podrían estar pagando sin darse cuenta.

Entre los dispositivos que suelen tener un impacto importante en el consumo energético destacan las secadoras de ropa. Aunque son un electrodoméstico habitual en millones de hogares, también figuran entre los que más electricidad requieren para funcionar. Cuando su uso se combina con otros aparatos conectados de manera permanente, los costos pueden aumentar considerablemente a lo largo del año.

Al tener el dispositivo de Amazon y con la información que te dará sobre el gasto energético, te ayudará a tomar las mejores decisiones sobre el consumo de tus aparatos y tu bolsillo. En algunos casos, basta con desconectar ciertos equipos cuando no se utilizan o reducir el tiempo de uso de determinados electrodomésticos para comenzar a notar una diferencia en la factura de electricidad.

De acuerdo con los comentarios de algunos de los compradores, los resultados generan reacciones positivas entre quienes lo han adquirido.

“Ya se ha amortizado”, afirmó una usuaria que utilizó el dispositivo para descubrir qué aparato estaba provocando interrupciones en el suministro eléctrico de su vivienda.

“Funciona bien y es muy divertido pasar de un aparato a otro”, escribió otro cliente, tras probar distintos electrodomésticos y comprobar cuánto consumía cada uno.

Aun cuando el dispositivo de Amazon nos ayuda a detectar los aparatos “vampiro”, los especialistas también recomiendan prestar atención a otros equipos de alto consumo, como los calentadores de agua. Estos sistemas pueden añadir cientos de dólares anuales a las facturas si no operan de manera eficiente. Por ello, se aconseja revisar su configuración y, cuando sea posible, ajustar la temperatura a 120 grados Fahrenheit. Asimismo, quienes estén considerando reemplazar su equipo podrían optar por modelos con certificación Energy Star, que en algunos casos califican para incentivos o beneficios fiscales.

Los costos de la energía se han disparado en los últimos meses, por lo que conocer qué aparatos consumen más electricidad podría convertirse en una estrategia efectiva muy importante para proteger tu presupuesto familiar. No te resignes a pagar lo que indique tu factura. Si el dispositivo de Amazon no te convence, busca otras alternativas que te ayuden a ahorrar.

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