Qué es el consumo “vampiro” y por qué puede hacer que tu factura de electricidad sea más cara

¿Qué es un vampiro? Es una criatura mítica que se alimenta de la sangre de los vivos para sobrevivir. De acuerdo con las historias, en la mayoría de los casos, estos seres invadían los dormitorios de sus víctimas para absorber su alimento líquido escarlata mientras dormían. En el mejor de los casos, las personas amanecían al día siguiente con dos agujeros de mordida en el cuello.

Los vampiros no son reales, sin embargo, la figura mítica ha servido para identificar a una serie de electrodomésticos y aparatos tecnológicos que, como vampiros, absorben energía eléctrica aunque estén apagados o en modo de espera. Como es lógico, esto genera que tu factura de electricidad sea más cara de lo que realmente deberías pagar si los desconectaras.

El término “vampiro” para estos dispositivos tiene un origen metafórico. Al igual que un vampiro real se alimenta de la sangre de sus víctimas de manera oculta y a menudo sin ser notado, los vampiros eléctricos consumen energía de manera oculta. Aunque los aparatos pueden parecer inactivos, continúan extrayendo electricidad. Esta energía adicional es a menudo pequeña por cada dispositivo, pero se suma cuando hay múltiples aparatos en una casa u oficina, llevando a un gasto energético significativo.

Hoy en día, son cada vez más comunes estos aparatos vampiros en nuestro hogar. Así que te diremos cuáles son los electrodomésticos y demás artículos tecnológicos que consumen energía sin que te des cuenta, creyendo que están apagados y no lo hacían.

Televisores

En la actualidad, los televisores es el aparato que más consumo vampiro genera en los hogares. Desde que estos electrónicos se volvieron “inteligentes” (Smart TV), incluso apagados siguen consumiendo energía.

En muchas ocasiones, la propia dinámica de este aparato requiere estar conectado para actualizarse y funcionar de manera óptima. Eso nos pone en un dilema, ya que de desconectarlo, seguramente no se actualizaría su sistema, afectando su desempeño. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Las actualizaciones no son diarias. Podrías establecer una agenda por cada semana o cada mes, en la que dejes el aparato conectado entre uno y tres días para permitirle actualizarse. Después de ese periodo, volver al lapso de desconectarlo diario cada que no lo ocupes para evitar que siga siendo un vampiro de tu hogar.

Microondas y otros electrodomésticos

Electrodomésticos como el refrigerador son imposibles de desconectar, ya que podrían afectar la conservación de nuestros alimentos; hay otros, que puedes desconectar y no pasa nada. Bueno, sí pasa algo: ahorras en tu factura de electricidad. Los microondas son otros de los vampiros comunes en el hogar. Si bien es práctico poner nuestra comida y calentarla, mantenerlo conectado solo para que te diga la hora es como abrirle la puerta a Drácula y ponerte en la mesa como cochinito con una manzana en la boca.

La recomendación de desconectar estos aparatos aplica para todo aquel electrodoméstico con pantallas digitales, como hornos, estufas y otros aparatos, que en su mayoría solo muestran la hora. Para ello, mejor revisa tu celular o cómprate un reloj de pulsera.

Computadoras y routers

Las computadoras de escritorio son otro de los aparatos que consumen energía mientras sigan conectados. Sin embargo, uno de los vampiros en crecimiento de los hogares son los routers. Con la necesidad de mantenerse conectado al Internet, que ya no solo se ocupa para la computadora, sino para cualquier dispositivo móvil, es uno de los aparatos que más tiempo se mantienen conectados.

Mientras estás en tu hogar dulce hogar y lo usas, es lógico que lo mantengas conectado. La recomendación: desenchúfalo cada que salgas de casa. No solo ahorras en tu factura eléctrica, seguramente también evitas que tu vecino se robe la señal.

Cualquier aparato eléctrico, cargador o multicontacto conectado

Hoy en día, es común que dejemos nuestros dispositivos móviles, como teléfonos, conectados durante el día o la noche. En ocasiones, por descuido o desidia, dejamos su cargador conectado, a pesar de que ya desenchufamos el celular o tableta. Grave error. No solo es malo para tu cargador y/o para tu dispositivo que se mantenga conectado durante largas horas, también provocas que se vuelva un vampiro de tu factura eléctrica.

Además, y en forma de resumen, todo aparato eléctrico enchufado es un potencial vampiro, aunque no lo utilices. Así es, las radios que rara vez ocupas, los reproductores, las consolas de videojuego y cualquier otro artículo puede consumir energía aunque esté apagado. Si bien esto no aplica para todos, sí para la gran mayoría. Mejor desconectarlos todos si nos los utilizas.

Ojo: esto también aplica para las tabletas multicontacto donde enchufamos todos los aparatos mencionados. Mientras esté conectado, es casi seguro que consuma energía. Si bien el botón de apagado puede reducir el consumo, es mínimo y chupa tu electricidad.

NOTA DEL AUTOR: Además de ahorrar en tu factura eléctrica, también ayudas al planeta. Quizás sea lo menos importante para ti, pero era necesario que también lo supieras (guiño).

