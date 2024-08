El electrodoméstico que menos energía gasta: seguro no lo esperabas

Los electrodomésticos son esenciales para todos los hogares. No hay manera de cocinar, lavar o entretenerse sin estos aparatos. A pesar de su uso necesario y diario, no debe ser sinónimo de altas facturas por el servicio de electricidad. Y estamos seguros de que no sabes cuál es electrodoméstico que menos energía gasta. Aquí te lo diremos.

Por su dinámica de uso, por el que es necesario que debe mantenerse prendido durante todo el día, el refrigerador o nevera es el electrodoméstico que más gasto genera en los hogares estadounidenses. Casi un tercio del consumo eléctrico es de este aparato.

Aunque no se utilice a diario, como ocurre con el refrigerador, la lavadora es el siguiente electrodoméstico con el mayor gasto, un 11.8% en un hogar. El horno ocupa el tercer lugar, con un 8.3% del consumo total de los electrodomésticos de un hogar. También hay otros aparatos en el hogar que siguen consumiendo altas dosis de energía eléctrica, incluso aunque se mantengan apagados.

Si bien es difícil no usar alguno de los electrodomésticos mencionados, podríamos reducir su consumo con el uso alternado con otros electrodomésticos que consumen menos energía. Por eso te diremos los aparatos que menos consumen energía y que de seguro no lo esperabas.

El molinillo de café es el electrodoméstico que menos energía eléctrica gasta en el hogar. También nos atrevemos a decir que es uno de los menos comunes en uso. Sin embargo, con la popularidad que significa el café para muchas personas, podrán ahorrar varios dólares si preparan sus bebidas por sí mismos.

Los molinillos eléctricos de 180W y utilizándolo una vez a la semana, tienen un consumo promedio de 0.03 kilowatts hora (kWh).

Puedes complementar el ahorro y su uso con una cafetera eléctrica. Este electrodoméstico se encuentra dentro del top ten de los que menos energía gastan. La potencia de estos aparatos suele oscilar entre los 700W y los 1,000W. Dependiendo de la frecuencia de su uso, podrías preparar entre 6 y 8 tazas de café por un gasto promedio de 30 kWh.

No obstante, si no tienes tu molinillo de café y aun así eres amante de esta bebida, puedes optar por una cafetera de cápsulas. Hoy en día, estas máquinas son populares entre los hogares. Es cierto que para muchos exquisitos del paladar, el café que sale de estos aparatos no es el mejor, para muchos es el suficiente para su bolsillo. Aunque sus potencias suelen ser elevadas, sobre 1,500W, si solo preparan un par de cafés al día obtendrían un consumo de alrededor de 12 kWh al mes.

Otros electrodomésticos de consumo mínimo de energía eléctrica son:

Exprimidor eléctrico: tiene una potencia de 150W y un gasto eléctrico de alrededor de 0.4 kWh al mes, con la preparación de un zumo diario. Yogurtera: hay con potencia de 18W y un consumo mensual de 0.5 kWh, para alguien que lo utiliza una vez por semana. Licuadora: aunque hay electrodomésticos de distintas potencias, una de 600W de potencia que se use a diario para elaborar un zumo genera un consumo mensual de 0.8 kWh. Batidora: un uso de 3 minutos dos días a la semana de una batidora de 1,000W de potencia genera un consumo de 1.4 kWh al mes. Tostadora: la potencia usual de este electrodoméstico es de 1,000W. De usarse un par de minutos al día, se obtendría un consumo mensual de 15 kWh.

También te puede interesar: