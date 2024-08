Un fuerte cambio de Sam’s Club hace que cambie la experiencia de compra

Si en días recientes no has hecho ningún pedido para entrega o recogida en la acera, desde el 19 de agosto, Sam’s Club comenzó a implementar uno de los cambios más polémicos entre sus miembros, con tarifas que antes no pagaban.

A partir del lunes de esta semana, Sam’s Club exige compras mínimas de $50 dólares para que sus miembros puedan tener envío gratuito o recogida en la acera sin costo adicional.

En caso contrario, deberás pagar una tarifa de $4 dólares por cada pedido que realices.

Aun cuando los miembros Plus seguirán disfrutando de recogida en la acera gratis, sin importar la cantidad del pedido, deberán pagar $8 dólares por envío a domicilio, si no cumplen con el mismo criterio de compra mínimo de $50 dólares por pedido.

Desde julio, la compañía ya había anticipado estos cambios, mismos que ha generado molestia entre los consumidores, especialmente, sobre los miembros Plus. La suscripción Premium Plus tiene un costo anual de $110 dólares, lo que les permitía acceder a los beneficios de entrega y envío gratuito. Ahora, tienen que pagar por el envío, si no cumplen con la compra mínima.

El nuevo esquema para incentivar compras más grandes es una manera a la que Sam’s Club recurrió para equilibrar los elevados costos operativos. No obstante, la medida puede generar una reacción negativa entre sus clientes, quienes podrían reconsiderar su membresía y buscar alternativas más baratas con otros minoristas.

Actualmente, Sam’s Club ofrece dos tipos de membresía, una con más beneficios y descuentos especiales que la otra. El costo de la membresía Club, la más básica y económica, es de $50 dólares al año. Con ella, se permite que el consumidor tenga acceso a los almacenes y pueda realizar sus compras, tanto en tienda como en línea.

Con el precio de la membresía Plus, los miembros obtienen las mismas ventajas, con mayores descuentos en farmacias y ópticas, acceso a horarios de compras anticipados y la posibilidad de ganar un 2% de recompensas en compras elegibles de Sam’s Club, con un tope anual de $500 dólares en recompensas.

Si al ojo y al bolsillo de los miembros, estos beneficios no justifican el costo de sus membresías, podrían dejar de pagarla. Cuando un consumidor decide pagar estos costos anuales es porque aspira a que obtenga más valor por su dinero. La jugada de Sam’s Club podría revertir sus intereses de mejorar su relación ingreso-gasto.

