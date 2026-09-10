Trump promete un pago de $5,000 dólares a los adultos si los republicanos conservan el Congreso

Rumbo a las elecciones intermedias, el presidente Donald Trump se comprometió a emitir un pago de $5,000 dólares destinado a cada adulto estadounidense en caso de que el Partido Republicano logre conservar el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

De acuerdo con diversos analistas, existe la posibilidad de que, a través de un voto de castigo, el Partido Demócrata pueda asumir el control de la Cámara de Representantes, lo cual significaría un contrapeso para la actual administración federal.

Consciente de ello, durante la Convención Republicana de mitad de mandato celebrada en Dallas, Texas, el jefe de la nación lanzó una interesante propuesta para un amplio sector de la ciudadanía que se ha visto severamente afectado por el incremento de precios a raíz de la crisis energética detonada por la guerra de Estados Unidos en contra de Irán.

“Esta es mi promesa: si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado, ambos… debido a nuestra tremenda fortaleza y éxito económico, emitiré un dividendo de $5,000 dólares a cada ciudadano adulto en Estados Unidos”, expresó.

Sin embargo, Trump dejó varias interrogantes por despejar sobre su plan, una de las más concretas es saber si requeriría de la aprobación del Congreso para entregarles el apoyo establecido a los 270 millones de adultos segregados en los 50 estados del país.

No obstamte, detalló que los denominados “dividendos” no implicarían un nuevo gasto para el presupuesto federal, pues provendrían del dinero ganado por las operaciones comerciales estadounidenses alcanzadas en lo que va del año, cifras que tampoco reveló.

Un punto a destacar es que, quienes hipotéticamente reciban el dinero prometido por el magnate neoyorquino sólo podrán gastarlo en Estados Unidos.

“No queremos que vayan a Canadá a gastar el dinero. No queremos que vayan a China, ni a Alemania”, subrayó sin ahondar en el tema.

Para consolidar el proyecto de nación de Trump resulta clave incrementar el índice de aprobación hacia su desempeño, pues varias encuestas consiguieron en determinan que, actualmente, sólo tiene 33% de respaldo de la ciudadanía.

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