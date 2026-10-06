Trump dice que Irán podría “destruir” Los Ángeles y San Diego; Newsom: “Está desquiciado”

El presidente Donald Trump generó una fuerte reacción en California después de sugerir durante un mitin en Nebraska que Irán podría atacar Los Ángeles o San Diego, dos de las principales ciudades del estado, y calificar ese escenario como un “pequeño precio” por mantener la seguridad de Estados Unidos.

Trump hizo los comentarios durante un acto de campaña en Grand Island, Nebraska, mientras hablaba sobre las consecuencias económicas de la guerra con Irán.

“Es un pequeño precio a pagar por mantener el mundo seguro, por mantener nuestro país seguro”, dijo el presidente. Después agregó: “Pueden destruir una ciudad. Que destruyan Los Ángeles. Que destruyan San Diego”.

Los asistentes al mitin respondieron con aplausos, de acuerdo con videos que circulan en redes sociales.

Trump on War/High Prices: It's just artificial. It's a little bit high. It's a small price to pay. They can take out a city. Let them take out Los Angeles. Let them take out San Diego? pic.twitter.com/RtOiv5tZBP — Acyn (@Acyn) October 5, 2026

Trump también afirmó que el conflicto con Irán terminaría “muy rápidamente” y volvió a defender la necesidad de asumir costos derivados de la guerra. Sin embargo, no quedó claro si su comentario sobre las ciudades de California respondía a información específica de inteligencia o si se trataba de una provocación dentro de su discurso.

Newsom y alcaldes de California reaccionan

El gobernador Gavin Newsom respondió rápidamente a las declaraciones y cuestionó que el presidente planteara la posibilidad de un ataque contra ciudades estadounidenses.

“Después de enviar a la Guardia Nacional y a los Marines a ocupar California, Donald Trump ahora dice que nuestros enemigos extranjeros deberían ‘eliminar’ Los Ángeles y San Diego”, escribió Newsom en X. “Está desquiciado y es peligroso”.

After sending the National Guard and Marines to occupy California, Donald Trump is now saying our foreign enemies should “take out” Los Angeles and San Diego.



He is deranged and dangerous. https://t.co/N4JQfecAYo — Gavin Newsom (@GavinNewsom) October 6, 2026

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también rechazó las palabras del presidente. “El papel de un presidente es proteger al país, no amenazarlo activamente ni alentar ataques contra vidas estadounidenses”, señaló.

El alcalde de San Diego, Todd Gloria, sostuvo que su ciudad no debe considerarse un daño colateral.

“San Diego no es daño colateral. No somos prescindibles. Y nunca seremos un ‘pequeño precio a pagar’”, escribió.

Dos ciudades con instalaciones estratégicas

Además de concentrar a millones de habitantes, Los Ángeles alberga instalaciones vinculadas con la seguridad nacional, incluida la sede del Comando de Sistemas Espaciales de la Fuerza Espacial estadounidense y empresas aeroespaciales como Lockheed Martin, Boeing y Northrop Grumman.

San Diego is not collateral damage.



We are not expendable.



And we are never a "small price to pay."



Keep our city out of your reckless war talk. https://t.co/06z2qsEIMr — San Diego Mayor Todd Gloria (@MayorToddGloria) October 6, 2026

San Diego, por su parte, cuenta con importantes instalaciones militares, entre ellas la Base Naval de San Diego, Camp Pendleton y la Base Naval Anfibia de Coronado.

El Los Angeles Times destacó que tampoco existe claridad sobre la capacidad actual de Irán para lanzar un ataque con misiles contra territorio continental estadounidense, un elemento que añade contexto a las declaraciones de Trump.

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