Trump dejará de usar fondos públicos para anuncios que elogien su gestión previo a elecciones

El presidente Donald Trump anunció que dejará de utilizar fondos públicos para financiar anuncios de televisión que promueven su administración y que, en adelante, esos mensajes serán pagados por MAGA Inc., el super PAC que respalda su agenda política, en medio de las críticas surgidas semanas antes de las elecciones de medio término.

Trump defendió los anuncios en una publicación en Truth Social y afirmó que decidió recurrir al dinero recaudado por su comité político para financiar los mensajes.

“Es algo bastante habitual, pero, en lugar de hacerlo —aunque nada los haga felices—, he decidido publicar los anuncios patrióticos, entre otros, y pagarlos yo mismo, con el dinero que recaudé para MAGA, Inc.”, escribió. El cambio fue anunciado después de que los comerciales provocaran cuestionamientos por haber sido financiados con dinero de los contribuyentes.

La Casa Blanca confirmó posteriormente que MAGA Inc. pagará los anuncios de servicio público que se produzcan en adelante, aunque no quedó claro si el comité cubrirá los gastos de los espacios que ya fueron transmitidos.

The Radical Left is upset with the fact that I am taking Ads, which I consider to be a positive promotion for our Great U.S.A., and paying for them with U.S.A. money. This is a rather standard thing to do but, rather than doing that, although nothing will make them happy, I have? pic.twitter.com/WYHJ3KaV8D — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 5, 2026

Anuncios provocan cuestionamientos antes de las elecciones

Los comerciales han sido señalados por críticos como mensajes con contenido político debido a que destacan las políticas y logros de Trump. Uno de ellos muestra al presidente diciendo: “Estados Unidos nunca será un país comunista”. Según reportes recientes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había destinado hasta $20 millones de fondos públicos para esta campaña. AdImpact calculó que hasta el 5 de octubre se habían gastado aproximadamente $9.7 millones en tres anuncios protagonizados por Trump.

La controversia aumentó después de que legisladores demócratas cuestionaran si el uso de recursos federales para este tipo de mensajes cumple con las restricciones contra la propaganda gubernamental. La senadora Maggie Hassan, demócrata de Nuevo Hampshire, sostuvo que los anuncios no tenían un propósito oficial claro y pidió explicaciones a la Casa Blanca.

La organización Public Citizen también solicitó investigaciones sobre los comerciales y pidió a autoridades federales y cadenas de televisión revisar si su transmisión viola las restricciones aplicables a la propaganda política financiada con recursos públicos.

La Casa Blanca ha defendido los anuncios como mensajes de servicio público. Un portavoz afirmó que buscan recordar a los estadounidenses que deben valorar y defender a su país. El vicepresidente JD Vance también defendió el uso de publicidad gubernamental y señaló que otras administraciones han utilizado recursos públicos para promover políticas.

Trump ahora pretende que MAGA Inc. asuma el costo de los nuevos anuncios. El super PAC reportó cientos de millones de dólares disponibles para el ciclo electoral 2025-26, lo que le permite financiar publicidad política sin recurrir directamente al presupuesto federal. El anuncio ocurre a menos de un mes de las elecciones de medio término del 3 de noviembre, en las que estarán en juego las mayorías republicanas en el Congreso.

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