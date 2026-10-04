Trump arremete contra Fox News por ignorar mítines rumbo a las elecciones

El presidente Donald Trump intensificó el domingo sus críticas contra Fox News por la cobertura de sus actos de campaña, mientras nuevas encuestas muestran que los demócratas llegan a las elecciones de mitad de mandato con una ventaja que podría poner en riesgo el control republicano del Congreso.

Trump utilizó Truth Social para cuestionar que el programa “Fox & Friends” no hubiera dado la atención que esperaba al mitin que encabezó el sábado en Vandalia, Ohio, donde buscó movilizar a sus seguidores a un mes de las elecciones del 3 de noviembre. “Es triste ver que Fox & Friends (domingo) no está cubriendo nuestra sala llena y nuestro público increíblemente entusiasta (¡más allá!)”, escribió Trump.

El presidente también reclamó que la cadena no estuviera destacando otros actos recientes en Alabama, Texas y Oklahoma, que presentó como una muestra del respaldo que mantiene su movimiento político.

JUST IN: President Trump posts on Truth Social about Fox News joining the fake news legacy media against him. Trump pointed out not covering his sold out events. pic.twitter.com/TJST8kobHP — Commentary Trump Daily Posts (@TrumpDailyPosts) October 4, 2026

Trump cuestiona la cobertura de Fox News

Trump acusó a la cadena conservadora de dedicar demasiado espacio a demócratas y comentaristas progresistas. Entre sus objetivos mencionó a Abdul El-Sayed, candidato demócrata al Senado por Michigan, y a Jessica Tarlov, comentarista demócrata de “The Five”.

“Fox dedica más tiempo a hablar con comunistas, socialistas y demócratas, a menudo sin que nadie pueda rebatirlos, y MAGA no está nada contento, por decirlo suavemente”, afirmó.

También criticó el reciente despido de Maria Bartiromo, a quien describió como una de sus principales simpatizantes dentro de la cadena. “Estos mítines son lo más popular del momento, se respira un cariño tremendo en esos estadios abarrotados, ¡y Fox no lo cubre!”, escribió.

Sin embargo, Fox News sí transmitió en directo el mitin de Ohio, según reportes, aunque Trump cuestionó que la cobertura no fuera suficiente.

Este domingo, el presidente Donald Trump atacó a la cadena Fox News al expresar que no está brindando suficiente cobertura a sus reuniones y acusar al canal de otorgar demasiado espacio a voces de la oposición demócrata.



Trump comunicó en un mensaje publicado en la plataforma? pic.twitter.com/bS1u9DcDR8 — N+ UNIVISION (@nmasunivision) October 4, 2026

Encuestas aumentan presión sobre los republicanos

Las críticas del presidente coinciden con una situación electoral complicada para su partido. Encuestas publicadas por The New York Times y Siena College muestran a candidatos demócratas al Senado por delante en estados como Texas, Ohio y Alaska, mientras que las contiendas en Kansas e Iowa aparecen mucho más cerradas.

Trump respondió que las encuestas históricamente han subestimado el respaldo a su movimiento. “Las encuestas SIEMPRE han subestimado a MAGA”, afirmó. “Intentan suprimir el voto, pero gané en los 7 estados clave, el voto popular, el 86 por ciento de los condados y el 99 por ciento de las primarias este año. ¡ESTOY EN LA BOLETA!”

Una encuesta de CBS News difundida el domingo mostró además una ventaja de nueve puntos para los demócratas en la intención de voto para el Congreso.

Trump intensifica su campaña antes de noviembre

El presidente ha multiplicado sus apariciones públicas en distintos estados mientras intenta mantener la mayoría republicana en ambas cámaras. En Texas, respaldó nuevamente al fiscal general Ken Paxton, candidato republicano al Senado que enfrenta al demócrata James Talarico.

Una derrota republicana en la Cámara de Representantes y el Senado reduciría significativamente el margen de Trump para impulsar su agenda durante los dos últimos años de su segundo mandato. Las críticas a Fox News se producen además después de otros enfrentamientos del presidente con medios de comunicación. Trump ha restringido recientemente el acceso de algunas organizaciones a la Casa Blanca y al Air Force One, aunque una de esas medidas fue bloqueada por un juez.

Con las elecciones cada vez más cerca, Trump busca mantener movilizada a su base mientras intenta contrarrestar unas encuestas que muestran un escenario adverso para los republicanos. Su disputa pública con Fox News añade ahora otro frente a una campaña en la que la cobertura mediática y el respaldo de los votantes conservadores podrían ser decisivos.

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