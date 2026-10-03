Trump actualiza su promesa de enviar $5,000 con una condición

Una promesa de $5,000 dólares puede llamar rápidamente la atención, pero cuando se habla de miles de dólares para millones de personas, los detalles importan tanto como la cantidad. Eso es precisamente lo que ocurre con una propuesta que Donald Trump volvió a poner sobre la mesa rumbo a las elecciones de mitad de mandato de 2026.

El presidente de Estados Unidos reiteró que los adultos ciudadanos podrían recibir $5,000 dólares, pero existe una condición: los republicanos tendrían que conservar el control de la Cámara de Representantes y el Senado. Trump presentó nuevamente la propuesta en un mensaje publicado en Truth Social.

“Si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado, voy a dar $5,000 dólares a todos los ciudadanos adultos de los Estados Unidos de América”, escribió el presidente en su cuenta de Truth Social.

¿Quiénes recibirían los $5,000 dólares?

De acuerdo con la descripción del presidente, el pago estaría dirigido a ciudadanos estadounidenses adultos. Sin embargo, todavía no existe una ley aprobada que establezca formalmente quién podría recibirlo, cómo se distribuiría o cuándo comenzarían los pagos.

La propuesta tampoco tiene todavía un mecanismo legislativo de financiación. Trump ha señalado que los ingresos obtenidos mediante aranceles permitirían cubrir el llamado “dividendo Trump”. El costo total podría superar $1 billón de dólares; cálculos externos sitúan el gasto alrededor de $1.2 billones de dólares.

Trump también vinculó el futuro del pago con el resultado electoral y advirtió sobre las consecuencias económicas que, según él, tendría una victoria demócrata.

“Si ganan los demócratas, habrá una depresión económica, muy parecida a la de 1929”, declaró Trump.

Todavía falta aprobar el pago

La promesa no significa que los estadounidenses tengan un cheque asegurado, ya que el presidente ha planteado la idea, pero el gasto federal requiere autorización del Congreso.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, señaló que el dividendo necesitaría aprobación legislativa. Por ahora tampoco se ha definido un calendario para entregar los $5,000 dólares.

Además, existen dudas sobre si los ingresos arancelarios serían suficientes para cubrir un programa de semejante tamaño. FactCheck.org estimó que el costo rondaría $1.2 billones de dólares y señaló que los ingresos arancelarios tendrían dificultades para cubrirlo por sí solos.

¿Qué dicen los estadounidenses sobre los $5,000 dólares?

Una encuesta de Economist/YouGov realizada entre el 11 y el 14 de septiembre encontró que, entre los votantes probables, 45% se oponía a los cheques y 43% los respaldaba. En una muestra más amplia de votantes registrados, 48% apoyaba enviar $5,000 dólares a cada ciudadano adulto y 40% estaba en contra. La encuesta incluyó a 1,461 votantes registrados y tuvo un margen de error de 3.3 puntos porcentuales.

Otra encuesta nacional de Verasight, realizada entre 1,500 adultos del 16 al 21 de septiembre, preguntó si la promesa cambiaba su disposición a votar por los republicanos. El 33% dijo que era menos probable, mientras que 15% respondió que era más probable. El 52% indicó que la propuesta no cambiaba su decisión.

Trump ya ha hablado de otros pagos que no han llegado

El nuevo dividendo se suma a otras propuestas de pagos mencionadas durante su segundo mandato. Entre ellas estuvo una idea de $5,000 dólares vinculada con ahorros atribuidos al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), además de un posible reembolso arancelario de $2,000 dólares.

También existe un pago diferente para ciertos miembros de las Fuerzas Armadas, conocido como “dividendo del guerrero”, de $1,776 dólares, que Trump ha utilizado como ejemplo al hablar de nuevos pagos.

Por ahora, los estadounidenses que esperan los $5,000 dólares deberán tener presente una diferencia fundamental: la propuesta existe, pero todavía no hay cheques de $5,000 dólares aprobados para todos los adultos ciudadanos. El siguiente paso tendría que pasar por el Congreso y definir cómo se financiaría y distribuiría el dinero.

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