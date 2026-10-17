Walmart dará medicamentos gratuitos en EE.UU.: quiénes se benefician

Los gastos médicos se han convertido en una preocupación constante para miles de familias hispanas en Estados Unidos, especialmente cuando deben equilibrar el presupuesto del hogar con el costo de los tratamientos y las consultas especializadas. En medio de esta presión económica, Walmart prepara cambios en sus beneficios laborales que podrían representar un alivio para una parte importante de sus trabajadores.

Walmart, reconocido por muchas personas como el gigante minorista de los Estados Unidos, anunció un nuevo plan de salud que contempla la disponibilidad de más de 250 medicamentos sin costo para sus empleados. La medida incluye tratamientos para distintas afecciones, como diabetes y obesidad, además de otros recursos médicos dirigidos a quienes necesitan atención especializada.

¿Quiénes podrán recibir medicamentos gratuitos en Walmart?

Los principales beneficiarios serán los trabajadores de Walmart en Estados Unidos que tengan acceso al programa de beneficios de salud de la compañía. La empresa cuenta con aproximadamente 1.6 millones de empleados en el país y presentó las nuevas prestaciones durante su periodo anual de inscripción, que se extiende hasta el 6 de noviembre de 2026.

Entre los medicamentos contemplados están los GLP-1, utilizados en determinados tratamientos para la diabetes tipo 2 y, según el fármaco y la indicación médica, para el control del peso. También se incluyen la insulina y los inhaladores, que pueden ser esenciales para personas con diabetes o enfermedades respiratorias.

La disponibilidad de estos productos sin costo busca reducir el desembolso directo de los empleados que necesitan utilizarlos. Sin embargo, los trabajadores deberán revisar las condiciones específicas de su cobertura para conocer los requisitos de acceso, los medicamentos incluidos y las posibles restricciones de cada tratamiento.

Atención especializada gratuita para determinadas enfermedades

El plan de Walmart también contempla atenciones especializadas gratuitas para empleados que estén siendo evaluados o hayan recibido un diagnóstico de enfermedades como la esclerosis múltiple y el Parkinson.

La compañía ya cuenta con otras prestaciones relacionadas con la salud y el bienestar familiar. Entre ellas figuran hasta 20 sesiones gratuitas de terapia al año, así como una ayuda de hasta $20,000 dólares para servicios de fertilidad, adopción o gestación subrogada.

Walmart también ampliará la licencia remunerada para ciertos empleados

Otro de los cambios anunciados está relacionado con el apoyo a las familias que atraviesan complicaciones médicas después del nacimiento de un bebé. A partir del 17 de noviembre de 2026, los trabajadores elegibles tendrán derecho a 12 semanas de licencia remunerada si su recién nacido es ingresado en una unidad de cuidados intensivos neonatales durante los primeros 28 días de vida.

Esta prestación busca ofrecer tiempo remunerado a los empleados que deban afrontar una situación médica delicada con sus hijos.

“Estamos agregando aún más formas de ayudarlo a usted y a su familia a vivir mejor a través de una atención médica y beneficios integrales y asequibles”, señaló Donna Morris, directora de Recursos Humanos de Walmart.

¿Cuánto costará el seguro médico de Walmart?

Aunque la empresa incorporará nuevas prestaciones, también anunció un ajuste en las primas iniciales del seguro médico. De acuerdo con la información publicada en su sitio web, el aumento será de $1.50 dólares por periodo de pago quincenal, por lo que la prima inicial llegará a $39.80 dólares cada dos semanas.

El cambio se produce en un contexto en el que los costos de la atención médica siguen presionando las finanzas de los hogares estadounidenses. Para las familias que también enfrentan gastos de vivienda, alimentación, transporte y otros servicios esenciales, cualquier modificación en las deducciones salariales puede influir en su presupuesto mensual.

Los empleados de Walmart deberían revisar las opciones disponibles durante el periodo de inscripción, comparar las coberturas y confirmar qué prestaciones se aplican a su situación familiar. También conviene verificar directamente con el área de Recursos Humanos las fechas de entrada en vigor, los requisitos y las condiciones de los medicamentos gratuitos antes de tomar decisiones sobre sus tratamientos o su seguro médico.

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